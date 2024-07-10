Госдума во втором чтении приняла закон о запрете пропаганды наркотиков

За нарушение предлагают штрафовать на сумму до 600 тысяч рублей

10 июля 2024, 16:01, ИА Амител

Документы / Фото: pxhere.com

Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды наркотиков. Согласно поправкам, произведения искусства и литературы не попадут под запрет, если наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. Исключение – произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года.

Законопроект не затронет медицинские и научные издания, а также оперативно-разыскную деятельность, пишет РИА Новости.

Также Госдума поддержала поправку о переносе вступления в силу закона о запрете пропаганды наркотиков на 1 июня 2025 года.

В пакете законопроектов о запрете пропаганды наркотиков предлагаются штрафы до 600 тыс. рублей за распространение произведений, содержащих информацию о наркотиках, с нарушением требований о маркировке.

Ранее глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников заявил о необходимости корректировки этих законопроектов.