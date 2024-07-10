Госдума во втором чтении приняла закон о запрете пропаганды наркотиков
За нарушение предлагают штрафовать на сумму до 600 тысяч рублей
10 июля 2024, 16:01, ИА Амител
Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды наркотиков. Согласно поправкам, произведения искусства и литературы не попадут под запрет, если наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. Исключение – произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года.
Законопроект не затронет медицинские и научные издания, а также оперативно-разыскную деятельность, пишет РИА Новости.
Также Госдума поддержала поправку о переносе вступления в силу закона о запрете пропаганды наркотиков на 1 июня 2025 года.
В пакете законопроектов о запрете пропаганды наркотиков предлагаются штрафы до 600 тыс. рублей за распространение произведений, содержащих информацию о наркотиках, с нарушением требований о маркировке.
Ранее глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников заявил о необходимости корректировки этих законопроектов.
16:20:58 10-07-2024
Опа, неужели алкоголь и табак перестанут в фильмах показывать?)