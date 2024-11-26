Госдума ввела новые штрафы для владельцев домашних животных

Граждан накажут на сумму до 3 тысяч рублей, если они не соблюдают правила содержания питомцев

26 ноября 2024, 21:25, ИА Амител

Собака / Фото: unsplash.com / Joe Caione

На пленарном заседании во вторник, 26 ноября, Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о новых штрафах для владельцев домашних животных. Об этом сообщает ТАСС.

Документ предполагает внесение изменений в КоАП РФ. За нарушение требований граждан будут наказывать штрафами до 3 тысяч рублей, должностных лиц – до 15 тысяч рублей, а юридических лиц – до 30 тысяч рублей.

В том случае, если нарушение допущено иным лицом, присматривающим за животным, либо если в ходе противоправных действий животное перешло в руки других лиц, административная ответственность на владельца накладываться не будет.

Напомним, что документ внесли в Госдуму еще в 2021 году. Первое чтение он прошел лишь в сентябре текущего года. Изначально предполагалось создание отдельной статьи КоАП РФ, однако текущий документ дополняет уже существующую статью.