Госдума ввела новые штрафы для владельцев домашних животных
Граждан накажут на сумму до 3 тысяч рублей, если они не соблюдают правила содержания питомцев
26 ноября 2024, 21:25, ИА Амител
На пленарном заседании во вторник, 26 ноября, Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о новых штрафах для владельцев домашних животных. Об этом сообщает ТАСС.
Документ предполагает внесение изменений в КоАП РФ. За нарушение требований граждан будут наказывать штрафами до 3 тысяч рублей, должностных лиц – до 15 тысяч рублей, а юридических лиц – до 30 тысяч рублей.
В том случае, если нарушение допущено иным лицом, присматривающим за животным, либо если в ходе противоправных действий животное перешло в руки других лиц, административная ответственность на владельца накладываться не будет.
Напомним, что документ внесли в Госдуму еще в 2021 году. Первое чтение он прошел лишь в сентябре текущего года. Изначально предполагалось создание отдельной статьи КоАП РФ, однако текущий документ дополняет уже существующую статью.
06:51:21 27-11-2024
а дельное что-то придумать?
07:16:06 27-11-2024
Штрафы за собачий лай и вой собираются вводить ?
За что окружающим эти муки от зоофилов ?
07:53:11 27-11-2024
Гость (07:16:06 27-11-2024) Штрафы за собачий лай и вой собираются вводить ?За что о... а за крики детей в квартирах или во дворах тоже надо штрафы вводить по вашей логике, они ведь тоже мешают окружающим.
08:57:12 27-11-2024
Гость (07:53:11 27-11-2024) а за крики детей в квартирах или во дворах тоже надо штрафы ... Реально зоофилка потекла
Детей с шавками сравнила
11:15:42 27-11-2024
Гость (08:57:12 27-11-2024) Реально зоофилка потеклаДетей с шавками сравнила ...
это несравнимые вещи, т.к. предполагается, что дети разумные существа и им можно объяснить правила хорошего поведения))))
12:40:47 27-11-2024
Гость (11:15:42 27-11-2024) это несравнимые вещи, т.к. предполагается, что дети разу... ддети разумные существа? Вы вот взрослое существо и то разума не много, а дети зачастую тупее собак.
11:37:52 27-11-2024
Гость (07:53:11 27-11-2024) а за крики детей в квартирах или во дворах тоже надо штрафы ... против детей - это чайлдфри, запрещено. Между прочим, в ЕС штрафуют за лай собак, поэтому псам делают операции, подрезают голосовые связки. Зоошизы снова раздувают тему " защиты собачек", из-за зоошизх ввели обязательную маркировку, дождемся и обязательных операций из-за таких "защитников"(((
12:34:40 27-11-2024
Гость (11:37:52 27-11-2024) против детей - это чайлдфри, запрещено. Между прочим, в ЕС ш...
это жуткое варварство подрезать связки, а еще кошкам удаляют фаланги с когтями. Кошмар! неужели люди не понимают, что это травматизация? это как себе обрубить фалангу на пальцах ног или рук. не готов мирится с последствиями коготков или лая - не заводи животное!!!!
12:58:39 27-11-2024
Гость (12:34:40 27-11-2024) это жуткое варварство подрезать связки, а еще кошкам уда... Конечно, варварство! Поэтому надо с рождения приучать животное тихо вести себя в квартире.
14:25:35 27-11-2024
Гость (12:58:39 27-11-2024) Конечно, варварство! Поэтому надо с рождения приучать животн... У меня за стенкой жило одно "животное", которое не приучали...Умел только футбол гонять и порнуху на всю катушку смотреть, когда с друзьями бухал...
13:06:01 27-11-2024
Гость (12:34:40 27-11-2024) это жуткое варварство подрезать связки, а еще кошкам уда... Полностью солидарен!! Моему катафею 1,5 года. Беру на руки и он спокойно мурчит, а иногда начинает когти и зубы в работу пускать... Шлепну по заду и скину на пол. Но что то удалять, кроме бубенцов удаленных раньше, я даже в мыслях не вижу... Это почти как малой ребенок...
12:34:50 27-11-2024
Гость (07:53:11 27-11-2024) а за крики детей в квартирах или во дворах тоже надо штрафы ...
На крики детей я никогда не буду жаловаться, какими бы они не были, а вой собаки это как звук перфоратора - сосед должен следить за вещами и скотиной.
12:53:04 27-11-2024
Гость (07:53:11 27-11-2024) а за крики детей в квартирах или во дворах тоже надо штрафы ...
Для таких как ты, которые собак с детьми сравнивают, приняли новый закон о чайлдфри - штраф от 200 до 400 тысяч рублей.
15:43:49 27-11-2024
Гость (07:53:11 27-11-2024) а за крики детей в квартирах или во дворах тоже надо штрафы ... сумасшедшие что-ли? статья за это не зря введена, столько дураков детей сравнивать с животными?! грех это
09:24:35 27-11-2024
Маловато будет.
11:21:50 27-11-2024
К новому году будет массовое освобождение животных от хозяев. Появится много бродячих Шариков.
16:10:51 27-11-2024
Да уж, поражаюсь я тут некоторым комментаторам. "Зоошизы", "зоофилка", животное.
Животные это вы, люди! Сам человек себя порой и частенько ведет хуже собаки. Собаке не надо 100 раз повторять, она принесет и сделает, что ты хочешь (по команде). И единственная, кто любит человека всем сердцем и душой! А человеку , особенно таким как вам, комментаторы убогие, ничего не стоит и убить, и предать, и оскорбить, и унизить, и подколоть и т.п. Так вот, для таких как вы - собаки на такие вещи не способны! Про сравнение с детьми вообще ору в голос, у взрослых людей зачастую разум отсутствует, а у детей тем более. Уже давно доказано, что собаки лучше людей во многом. Так что, оскорбляя домашних животных и их хозяев "зоошизами" помните, что вы нисколечко не лучше их! Не уважая животных, вы не уважаете и своих родных таким образом, своих друзей. Сразу всегда можно о человеке сделать вывод таким образом. Даа уж, даже стыдно, что в Алтайском крае такие идиоты комментах еще есть, оскорбляющие животных...Позор!