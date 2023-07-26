Госдума запретила регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной почты

Поправка была внесена в закон, который запрещает иностранным лицам владеть новостными агрегаторами РФ

26 июля 2023, 17:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Госдума запретила регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Об этом сообщает ТАСС.

Поправка была внесена в закон о запрете иностранным лицам владеть новостными агрегаторами РФ. Согласно этой инициативе, более 50% акций должны принадлежать российским лицам.

Документ дополняет законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О связи". Как пояснял ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, нововведение коснется не всех российских сайтов, а только тех, где есть регистрация и аутентификация пользователя.

Теперь для регистрации необходимо использовать номер телефона, российскую электронную почту, а также идентификаторы на российских ресурсах. Нововведения начнут выступать в силу с 1 декабря 2023 года.