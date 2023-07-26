Госдума запретила регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной почты
Поправка была внесена в закон, который запрещает иностранным лицам владеть новостными агрегаторами РФ
26 июля 2023, 17:59, ИА Амител
Госдума запретила регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Об этом сообщает ТАСС.
Поправка была внесена в закон о запрете иностранным лицам владеть новостными агрегаторами РФ. Согласно этой инициативе, более 50% акций должны принадлежать российским лицам.
Документ дополняет законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О связи". Как пояснял ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, нововведение коснется не всех российских сайтов, а только тех, где есть регистрация и аутентификация пользователя.
Теперь для регистрации необходимо использовать номер телефона, российскую электронную почту, а также идентификаторы на российских ресурсах. Нововведения начнут выступать в силу с 1 декабря 2023 года.
18:09:28 26-07-2023
а российская эл почта это какая?
10:59:02 27-07-2023
ха-ха (18:09:28 26-07-2023) а российская эл почта это какая?... Российская почта - это голубиная или с нарочным
04:49:40 27-07-2023
прошу знающих объяснить, как при помощи Почты России зарегистрироваться на сайте. других российских почт я, увы, не знаю.
08:31:14 27-07-2023
Уже можно сказать телевизора нет( фильмов новых нет, одно старье) свободного интернета тоже нет.
13:45:04 27-07-2023
Элен без ребят (04:49:40 27-07-2023) прошу знающих объяснить, как при помощи Почты России зарегис... Пойти на Почту России. Сесть за коллективный доступ в интернет (кампутеры обычные там стоят, неожиданно-то как). Открыть «Яндекс-браузер». Написать адрес WWW.MAIL.RU или MAIL.YANDEX.RU. Далее «Создать почту». Выдумать ящик и пароль (посложнее). Записать куда-нибудь их на бумажку. Далее включаете интересующий вас сайт, и регистрируетесь при помощи только что выдуманного ящика. Вы великолепны, Почта России вам помогла.
15:58:41 27-07-2023
¯\_(ツ)_/¯ (13:45:04 27-07-2023) Пойти на Почту России. Сесть за коллективный доступ в интерн... )))))