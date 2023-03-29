Гособвинение запросило для казанского стрелка Галявиева пожизненное заключение

Вероятно, огласить приговор могут на заседании 10 апреля

29 марта 2023, 17:16, ИА Амител

Фото: кадр из видео

Государственное обвинение запросило пожизненное лишение свободы для Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в школе Казани. Об этом заявили в Telegram-канале Генпрокуратуры России.

Согласно требованию, Галявиев должен будет провести первые пять лет в тюрьме, а после – в исправительной колонии особого режима. Во время прений прокурор также выступил за удовлетворение исковых требований потерпевших о компенсации морального вреда в полном объёме.

Предположительно, суд огласит приговор 10 апреля, а на самом заседании продолжатся прения сторон, в том числе выступление стороны защиты. Тогда же у Галявиева будет возможность обратиться с последним словом.

Напомним, трагедия произошла 11 мая 2021 года. В результате стрельбы и взрыва погибло девять человек, в том числе семеро детей. В декабре суд признал напавшего на учреждение Галявиева вменяемым.

Ему предъявили обвинение по четырём статьям УК РФ: убийство двух и более лиц, незаконное изготовление и хранение взрывчатки и взрывных устройств, а также умышленное уничтожение имущества. Стрелку грозит пожизненное заключение.