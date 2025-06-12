Госсекретарь США поздравил граждан РФ с Днем России
Марко Рубио выразил настрой США на диалог по Украине
12 июня 2025, 14:00, ИА Амител
Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Госсекретарь США Марко Рубио поздравил граждан РФ с Днем России, сообщает ТАСС со ссылкой на Госдеп.
"От имени американского народа хочу поздравить российский народ с Днем России", – сказано в поздравлении.
Рубио также заявил о стремлении Вашингтона к конструктивному взаимодействию с Москвой по урегулированию украинского конфликта. По его словам, США стремятся к конструктивному взаимодействию с РФ для обеспечения "прочного мира".
"Мы надеемся, что мир будет способствовать укреплению взаимовыгодных отношений между нашими странами", – добавил Рубио.
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14:50:18 12-06-2025
Я давно подозревал что-то не то в этом празднике...
*
Если наши враги нас хвалят, значит мы делаем что-то не так!
Не помню кто сказал...
14:56:45 12-06-2025
Если наши враги нас ругают...?
Значит мы всё делаем правильно!
14:40:33 13-06-2025
раньше платили по 1 млд. в день- сейчас по ско-ко?