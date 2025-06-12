Госсекретарь США поздравил граждан РФ с Днем России

Марко Рубио выразил настрой США на диалог по Украине

12 июня 2025, 14:00, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил граждан РФ с Днем России, сообщает ТАСС со ссылкой на Госдеп.

"От имени американского народа хочу поздравить российский народ с Днем России", – сказано в поздравлении.

Рубио также заявил о стремлении Вашингтона к конструктивному взаимодействию с Москвой по урегулированию украинского конфликта. По его словам, США стремятся к конструктивному взаимодействию с РФ для обеспечения "прочного мира".

"Мы надеемся, что мир будет способствовать укреплению взаимовыгодных отношений между нашими странами", – добавил Рубио.