Госсекретарь США Рубио провел телефонный разговор с Лавровым

Он уведомил его об операции против хуситов в Йемене

16 марта 2025, 10:37, ИА Амител

Флаг США / Фото: Aaron Burden / unsplash.com

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудили дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских связей. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в Госдепе США.

Отмечается, что стороны договорились продолжить работу по восстановлению связей между США и Россией. Рубио проинформировал Лаврова и о начале военной операции против хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах". Он подчеркнул, что "продолжающиеся нападения хуситов на американские военные и торговые суда в Красном море будут считаться недопустимыми".

Рубио и Лавров договорились продолжить работу по восстановлению связей между Соединенными Штатами и Россией.