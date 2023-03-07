И какие документы надо оформить при производстве или поставках такого товара

07 марта 2023, 18:00, ИА Амител

Носки / Фото: wirestock / Freepik

Носки – самая обыденная и привычная часть гардероба. Но как и любой другой товар, они должны быть изготовлены и оформлены по всем правилам. Что это за правила – рассказываем.

Обязательная оценка носочно-чулочных изделий

Носки, чулки, колготы делятся на два типа в зависимости от особенностей дизайна и конструкции:

Летние – вещь I слоя, потому что надеваются на голое тело и не имеют подкладки. Зимние – имеют подкладку, относятся ко II слою (на практике такой вид продукции встречается реже).

В зависимости от возраста потребителей действует один из двух технических регламентов (ТР ТС):

ТР ТС 007/2011 – используется в отношении вещей, которые произведены специально для лиц до 18 лет. ТР ТС 017/2011 – применяется для взрослого ассортимента.

Нужен ли сертификат на носки? Ответ на этот вопрос зависит от функционального назначения и слоя изделий.

Какие свойства носков подлежат проверке?

В профильных техрегламентах установлено, что оценка предполагает обязательный отбор образцов товара с производства или ввоз на территорию ЕАЭС на основании официального письма для таможни. Пробы проходят в лаборатории проверку на следующие показатели:

прочностные характеристики материала;

разрывная нагрузка;

индекс токсичности;

выделение из ткани контролируемых веществ (их перечень зависит от состава материала);

сила запаха вещей;

электростатическое напряжение на их поверхности;

доля свободного формальдегида в материале и иное.

Все эти данные будут указаны в протоколе испытаний (ПИ). Отдельный ПИ необходим на каждый состав материала, на вещи для взрослых и детей.

Техническая документация и этикетка носков

На носочно-чулочные изделия необходимо оформить нормативно-техническую документацию (НТД). Можно использовать профильный ГОСТ 8541-2014. В этом стандарте:

описываются разновидности чулок и носков;

устанавливаются технические требования к продукции, нормы безопасности;

устанавливается порядок транспортировки и хранения;

обозначаются гарантии производителя.

Если предприниматель отступает от положений ГОСТ, то нужно составить технические условия (ТУ), в которых также есть информация по всем приведённым выше пунктам. ТУ вводит в действие директор компании, издавая соответствующий приказ.

Производитель / поставщик носков обязан нанести на их упаковку/этикетку маркировку, которая содержит следующие сведения:

название товара;

сведения об изготовителе и поставщике;

размер вещи;

тип материала;

дата производства;

рекомендации по уходу (при необходимости);

обозначение "ЕАС" и прочее.

Информация из маркировки должна быть достоверной, разборчивой, на 100% отвечающей действительности.

ООО "ТР ТС"

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