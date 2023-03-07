ГОСТ ты мне или не ГОСТ. Нужен ли сертификат на носки?
И какие документы надо оформить при производстве или поставках такого товара
07 марта 2023, 18:00, ИА Амител
Носки – самая обыденная и привычная часть гардероба. Но как и любой другой товар, они должны быть изготовлены и оформлены по всем правилам. Что это за правила – рассказываем.
Обязательная оценка носочно-чулочных изделий
Носки, чулки, колготы делятся на два типа в зависимости от особенностей дизайна и конструкции:
- Летние – вещь I слоя, потому что надеваются на голое тело и не имеют подкладки.
- Зимние – имеют подкладку, относятся ко II слою (на практике такой вид продукции встречается реже).
В зависимости от возраста потребителей действует один из двух технических регламентов (ТР ТС):
- ТР ТС 007/2011 – используется в отношении вещей, которые произведены специально для лиц до 18 лет.
- ТР ТС 017/2011 – применяется для взрослого ассортимента.
Нужен ли сертификат на носки? Ответ на этот вопрос зависит от функционального назначения и слоя изделий.
Какие свойства носков подлежат проверке?
В профильных техрегламентах установлено, что оценка предполагает обязательный отбор образцов товара с производства или ввоз на территорию ЕАЭС на основании официального письма для таможни. Пробы проходят в лаборатории проверку на следующие показатели:
- прочностные характеристики материала;
- разрывная нагрузка;
- индекс токсичности;
- выделение из ткани контролируемых веществ (их перечень зависит от состава материала);
- сила запаха вещей;
- электростатическое напряжение на их поверхности;
- доля свободного формальдегида в материале и иное.
Все эти данные будут указаны в протоколе испытаний (ПИ). Отдельный ПИ необходим на каждый состав материала, на вещи для взрослых и детей.
Техническая документация и этикетка носков
На носочно-чулочные изделия необходимо оформить нормативно-техническую документацию (НТД). Можно использовать профильный ГОСТ 8541-2014. В этом стандарте:
- описываются разновидности чулок и носков;
- устанавливаются технические требования к продукции, нормы безопасности;
- устанавливается порядок транспортировки и хранения;
- обозначаются гарантии производителя.
Если предприниматель отступает от положений ГОСТ, то нужно составить технические условия (ТУ), в которых также есть информация по всем приведённым выше пунктам. ТУ вводит в действие директор компании, издавая соответствующий приказ.
Производитель / поставщик носков обязан нанести на их упаковку/этикетку маркировку, которая содержит следующие сведения:
- название товара;
- сведения об изготовителе и поставщике;
- размер вещи;
- тип материала;
- дата производства;
- рекомендации по уходу (при необходимости);
- обозначение "ЕАС" и прочее.
Информация из маркировки должна быть достоверной, разборчивой, на 100% отвечающей действительности.
ООО "ТР ТС"На правах рекламы
Комментарии 1