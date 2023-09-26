Гостеприимный "Уткуль": где на Алтае отдохнуть людям с ограниченными возможностями?
База отдыха Алтайского края, расположенная на берегу озера, приглашает гостей в любое время года
26 сентября 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KBoL4
Отдых на природе – это то, что необходимо каждому из нас для расслабления, восстановления сил и вдохновения. Искупаться в озере, прогуляться по лесу, порыбачить или просто полюбоваться прекрасным видом наедине со своими мыслями. Все это можно сделать на базе отдыха "Уткуль", которая ждет туристов для уютного отдыха круглый год.
Душевный досуг за городом
База отдыха "Уткуль" расположена на одноименном озере в Троицком районе Алтайского края. Живописный пейзаж радует туристов и зимой, и летом.
В теплое время года отдыхающие могут искупаться в озере, зимой – покататься на лыжах по заснеженному лесу или на коньках по льду на озере, а рыбачить здесь можно вообще круглый год.
Это прекрасное место, чтобы насладиться природой, чистым воздухом, вкусной едой, комфортным проживанием и отдохнуть от городской суеты.
Здесь всегда есть чем заняться. Помимо рыбалки и прогулок, гостям предлагают:
- комфортабельные номера;
- комплексное питание;
- русскую баню;
- теннис, бильярд, детскую игровую;
- оборудованную мангальную зону.
"Уткуль" – отдых для всех
Осенью прошлого года база получила грант губернатора Алтайского края на оборудование домика для приема туристов с ограниченными возможностями здоровья.
Теперь на "Уткуле" люди, передвигающиеся в инвалидной коляске, могут с комфортом разместиться в уютном бревенчатом домике с печкой, полюбоваться озером и сосновым бором.
Как именно оборудован домик:
- расширены дверные проемы;
- установлены настенные поручни;
- в санузле есть специальная сантехника.
К домику ведет удобная для проезда коляски дорожка и установлен пандус. В нем смогут проживать четыре человека.
Ограничение мобильности не должно становиться препятствием для качественного загородного отдыха, приезжайте в "Уткуль" и подарите себе релакс и вдохновение.
ООО "Уткуль"
Адрес: Алтайский край, Троицкий район, пос. Уткуль, ул. Приозерная, 1
Администратор базы:
бронирование/размещение +7 964-603-3746; 8-804700-7746.
Корпоративы и банкеты на базе отдыха:
Пн-пт – 09:00-17:00 +4 (мск), +7 962 806-85-81
order@utkul.ru
Сайт
10:06:09 26-09-2023
А где на Алтае отдохнуть людям с ограниченными ФИНАНСОВЫМИ возможностями?
10:33:52 26-09-2023
Гость (10:06:09 26-09-2023) А где на Алтае отдохнуть людям с ограниченными ФИНАНСОВЫМИ в... как все,в наливайках
10:39:30 26-09-2023
За такие бабки можно и до Белокурихи доехать... Сами отдыхайте в своих домиках
10:44:05 26-09-2023
Отдыхали этим летом. из минусов: не то что на фото в домике из техники завленное, раздолбанный в край пирс, заросшее озеро, много ужей.
13:08:52 26-09-2023
Если отдыхать в большом доме,тот там включено питание в обяз. по конским ценам. А по факту имеем какой-то поминальный обед за 500 руб. с носа. В домиках можно самим готовить, но в них нет душа. Стоимость,соответственно,дешевле,чем в большом доме. Решайте сами.
13:09:57 26-09-2023
А иткульскую водку знаменитую там делают?
13:56:30 26-09-2023
Гость (13:09:57 26-09-2023) А иткульскую водку знаменитую там делают?... там.там.. но не на базе конкретно)))
20:23:51 26-09-2023
Гость (13:09:57 26-09-2023) А иткульскую водку знаменитую там делают?... Нет конечно. Водку делают в селе Иткуль. А озеро Уткуль. Хотя и не очень далеко оттуда.
13:33:51 26-09-2023
Там включено питание в обяз. по конским ценам - Не было такого, отдыхали в июле сего года. отказались и все, жили без питания у них, все свое готовили. И душ есть в домиках, там сестры жили и унитаз и раковина.
10:53:47 27-09-2023
Не приведи господь быть там летом ,комар загрызет на прочь ,а вообще больше похожа на проходной двор ….