Гостиница и паркинг. Среди домов в Барнауле нашли перспективные участки для застройки

Территории предлагают в аренду инвесторам

12 марта 2025, 09:15, ИА Амител

Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Несколько вакантных участков, подходящих под коммерческое строительство, нашли в освоенных барнаульских кварталах. Земли принадлежат краевому управлению имущественных отношений и на правах аренды они могут быть переданы инвесторам.

Так, на ул. Панфиловцев, 6в, расположен участок 10 соток, который подходит для строительства административно-торговых зданий. Территория находится в окружении девятиэтажных домов. Какой именно объект можно построить на участке – не указано.

Участок на ул. Панфиловцев, 6в / Фото: Инвестиционный портал Барнаула

На Потоке (на ул. 5-й Западной, 59а) предлагают построить подземный паркинг. Выделенная для этих целей площадка 4,1 сотки располагается во дворе десятиэтажных домов, возведенных в 2001–2012 годах. Сейчас жильцы многоэтажек используют участок в качестве парковки.

Указано, что рядом с площадкой проходят коммуникации (труба холодного водоснабжения, водоотведение). А вот подключиться к сетям электроснабжения нельзя: отсутствует техническая возможность. Зато "допустимо строительство трансформаторной подстанции либо подключение к источникам электросбережения частных организаций".

Участок на ул. 5-й Западной, 59а / Фото: Инвестиционный портал Барнаула

Недалеко от парка "Изумрудный" (на ул. Садгородской, 36) могут построить небольшую гостиницу. Участок площадью 6,8 сотки расположен в окружении частных домов. Территория свободна от строений, но заброшена и заросла кустарниками.

Участок на ул. Садгородской, 36 / Фото: Инвестиционный портал Барнаула