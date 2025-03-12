Гостиница и паркинг. Среди домов в Барнауле нашли перспективные участки для застройки
Территории предлагают в аренду инвесторам
12 марта 2025, 09:15, ИА Амител
Несколько вакантных участков, подходящих под коммерческое строительство, нашли в освоенных барнаульских кварталах. Земли принадлежат краевому управлению имущественных отношений и на правах аренды они могут быть переданы инвесторам.
Так, на ул. Панфиловцев, 6в, расположен участок 10 соток, который подходит для строительства административно-торговых зданий. Территория находится в окружении девятиэтажных домов. Какой именно объект можно построить на участке – не указано.
Участок на ул. Панфиловцев, 6в / Фото: Инвестиционный портал Барнаула
На Потоке (на ул. 5-й Западной, 59а) предлагают построить подземный паркинг. Выделенная для этих целей площадка 4,1 сотки располагается во дворе десятиэтажных домов, возведенных в 2001–2012 годах. Сейчас жильцы многоэтажек используют участок в качестве парковки.
Указано, что рядом с площадкой проходят коммуникации (труба холодного водоснабжения, водоотведение). А вот подключиться к сетям электроснабжения нельзя: отсутствует техническая возможность. Зато "допустимо строительство трансформаторной подстанции либо подключение к источникам электросбережения частных организаций".
Участок на ул. 5-й Западной, 59а / Фото: Инвестиционный портал Барнаула
Недалеко от парка "Изумрудный" (на ул. Садгородской, 36) могут построить небольшую гостиницу. Участок площадью 6,8 сотки расположен в окружении частных домов. Территория свободна от строений, но заброшена и заросла кустарниками.
Участок на ул. Садгородской, 36 / Фото: Инвестиционный портал Барнаула
09:44:02 12-03-2025
А если на месте администрации...?
Представьте сколько многоэтажек можно построить на её месте и в парке и на парковке вокруг!? На месте фонтана у театра...!? Ближе к проезжей части пр-та Ленина...!?
Как не серьезно, я бы сказал даже халатно, мы относимся к свободным пространствам города!?
10:22:19 12-03-2025
Перед зданием краевой администрации большая незастроенная площадь. Туда вполне вместится 800-квартирный дом из студий 20 м2. Даже под 5 машиномест перед домом место останется
11:16:32 12-03-2025
Гость (10:22:19 12-03-2025) Перед зданием краевой администрации большая незастроенная пл... Там Ленин.
Вождь.
Идите с такими предложениями лесом.
11:07:51 12-03-2025
А инсоляция? А парковки?
12:57:41 12-03-2025
В Рубцовске места много, но не строят тут. На Ленина стоят развалины, которые давно нужно снести. Администрации города нет до этого дела. Долгострой в центре. Дом красивый на площади Кирова, стоит пустой. Что там, никто не знает. Сидят, штаны протирают. Сдвигов нет ни в каких вопросах. Боятся в край обращаться с просьбами, а вдруг их уволят. Места греют.
13:15:57 12-03-2025
а может сдать Рубцовск в утиль и на сдачу сделать новый? как Шойгу планировал?
13:16:21 12-03-2025
Это нарушает права жильцов окружающих домов. Они лишаются солнечного света а от сумрака в квартирах будет распостраняться плесень. И они оказываются как в колодцах. К тому же есть еще два сметрельных минуса такого строительства
1. вбивая сваи такого дома происходит вибрация грунта и соседние дома оседают, лопаются сваи, лопаются несущие конструкции. Эти микротрещины не видно они скрыты но при первой же нормальной нагрузке лет через пяток например землетрясении в 4 балла дома могут рухнуть
2. как правило между домами ставят офисы и магазины и это означает у них на крыше передатчики сотовой связи - излучатели СВЧ излучения которое облучает всех жильцов в округе вызывает рак и уродства у детей
14:00:29 12-03-2025
а на СНиПы я так понимаю плевать уже? а ничего, что на каждого жителя окружающих домов должна быть определенная площадь двора, включая зелень? А не только узкий тротуар. Налицо нарушение всех норм инсоляции, площади двора, парковок и т.д. Они вообще не имели право такие участки выставлять под строительство.
14:40:02 12-03-2025
Гость (14:00:29 12-03-2025) а на СНиПы я так понимаю плевать уже? а ничего, что на каждо... вообще то есть местные депутаты думцы и прокуратура со стройинспекцией которые должны проверить все эти проекты и принявших их отправить на отдых по статье злоупотребление служебным положением
а то и вовсе можно дело о взятках раскопать. Тут как я понял поле непаханое