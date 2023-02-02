Гостиница "Турист" подтвердила свой статус "три звезды"

Отель полюбился гостям за необычные дизайнерские номера, качественное обслуживание и панорамный вид на город

02 февраля 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: гостиница "Турист"

Гостиница "Турист" прошла классификацию в ассоциации "Алтайское гостеприимство" и подтвердила свой статус "три звезды". Этот отель расположен в самом центре города и известен многим благодаря необычным дизайнерским номерам разных категорий – от бюджетных до комфортабельных.

"Наша гостиница постоянно развивается и стремится к тому, чтобы предоставлять гостям максимально качественный сервис. Именно поэтому мы очень чутко относимся к работе своих сотрудников, состоянию номерного фонда и, конечно же, потребностям наших постояльцев. Главная задача для нас – чтобы все гости были довольны", – отметила заместитель начальника гостиничной службы Алеся Корецкая.

Фото: гостиница "Турист"

Всего в "Туристе" 42 номера, что позволяет разместить 55 человек. Гостиница расположена на последних этажах бизнес-центра, поэтому у гостей есть возможность полюбоваться видом на город через панорамные окна.

Посмотреть номера можно на сайте.

Фото: гостиница "Турист"

Гостиница "Турист" (ЗАО "Гостиница "Турист")

Адрес: г. Барнаул, пр. Красноармейский, 72

Тел.: 8 (3852) 63-21-21, 22-27-88, +7 (962) 799-8050

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