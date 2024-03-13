Гостиница "Турист" "загорится" в Барнауле 14 марта

В Алтайском крае пройдут учения пожарных

13 марта 2024, 15:58, ИА Амител

Пожарные на учениях / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае 14 марта пройдут ежемесячные тренировочные пожарно-тактические учения. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Подразделения пожарно-спасательного отряда города Барнаула ликвидируют условный пожар в гостинице "Турист", пожарные 2-го пожарно-спасательного отряда отработают вводные в ООО "Красногорское".

В остальных отрядах учения пройдут на следующих объектах: ООО "Кольцо" (г. Новоалтайск); ТРЦ "Радуга" (г. Рубцовск); Центральная городская больница города Заринска (детская поликлиника, г. Заринск); ДК "Юбилейный" (Шипуновский район, село Шипуново); Панкрушихинский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов (Панкрушихинский район, село Панкрушиха); Бурлинская средняя общеобразовательная школа (Бурлинский район, село Бурла); Родинская школа искусств (Родинский район, село Родино); Культурно-информационный центр (г. Змеиногорск) и Спортивная школа "Олимп" (Романовский район, село Романово).