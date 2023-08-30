И посвящает его юбилею великого композитора Сергея Рахманинова

30 августа 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: ansamblaltai.ru

Государственный ансамбль песни и танца "Алтай" имени А.Ф. Березикова приглашает на открытие нового сезона, который посвящает юбилею выдающегося русского композитора Сергея Рахманинова.

В пятницу, 8 сентября, в 18-30 зрители увидят сразу два спектакля, оба – на музыку Рахманинова. В первом отделении состоится премьера спектакля "Алеко" (6+) по мотивам поэме А. С. Пушкина "Цыганы". Спектакль поставлен молодым балетмейстером ансамбля Василием Дубицким и является его экспериментальной работой, отражает личное прочтение известного произведения.

Во втором отделении зрители увидят уже полюбившийся спектакль "Рахманинов" (6+), поставленный Алексеем Расторгуевым под руководством легендарного танцора, народного артиста СССР и России Владимира Васильева.

В основе постановки, которую отличает современная хореография – Второй фортепианный концерт Рахманинова. Напомним, Алтайский край стал первой площадкой, где появился спектакль на эту музыку.

Артисты как и прежде ждут своих зрителей в концертном зале "Сибирь" по адресу пр. Ленина, 7.