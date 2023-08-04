"Готов к труду и обороне". Барнаульцев приглашают на массовое спортивное мероприятие
Каждый, кто примет участие, сможет стать спортивным рекордсменом России
04 августа 2023, 14:15, ИА Амител LjN8KbFcW
12 августа 2023 года в барнаульском Парке спорта А. Смертина жители Алтайского края смогут установить спортивный рекорд России по одновременному выполнению испытаний физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Для фиксации рекорда необходимо более 2,5 тыс. человек, которые одновременно выполнят пять отжиманий.
Кто может принять участие в мероприятии?
К участию в самом массовом выполнении норм ГТО в России приглашают детей и взрослых всех возрастов, которые желают попасть в спортивную историю своего региона и получить именной сертификат рекордсмена России.
Как принять участие и стать рекордсменом?
Для участия в масштабном мероприятии надо:
- Пройти регистрацию по ссылке.
- Прийти 12 августа в Парк спорта А. Смертина в 10:00.
- Выполнить пять отжиманий.
- Получить свой именной сертификат рекордсмена России.
Для фиксации спортивного рекорда важен каждый участник, можно прийти вместе с друзьями, родственниками и коллегами.
Где и во сколько установят спортивный рекорд?
Мероприятие пройдет на стадионе "Спортивная школа олимпийского резерва по футболу Алексея Смертина", ул. Энтузиастов, д. 12. Программа:
- 10:00-11:00 – регистрация и расстановка участников на стадионе;
- 11:00 – выполнение рекорда (отжимание);
- 11:30-12:00 – вручение участникам персональных сертификатов.
Организатор мероприятия: Министерство спорта Алтайского края.
ИП Сингач Артем НиколаевичРеклама
14:22:59 04-08-2023
Пять отжиманий - именной сертификат рекордсмена России. Это как? Сильная Россия?
15:02:41 04-08-2023
Гость (14:22:59 04-08-2023) Пять отжиманий - именной сертификат рекордсмена России. Это ... Тоже непонятно
15:55:58 04-08-2023
Гость (14:22:59 04-08-2023) Пять отжиманий - именной сертификат рекордсмена России. Это ... Встань с дивана, сходи и узнай )))
16:11:03 04-08-2023
Гость (15:55:58 04-08-2023) Встань с дивана, сходи и узнай )))... Так мне за попытку вставания с дивана тогда вообще титул "Герой вообще всего" давать надо будет
16:05:35 04-08-2023
Бесценная бумага... С таким сертификатом говорят в институт сразу на 3-й курс берут.
16:17:57 04-08-2023
Мой рекорд в беге на 60 метров - 30 метров.
16:22:16 04-08-2023
Гость (16:17:57 04-08-2023) Мой рекорд в беге на 60 метров - 30 метров.... а я через 20 уже в ларек сворачиваю..