"Готов к труду и обороне". Барнаульцев приглашают на массовое спортивное мероприятие

Каждый, кто примет участие, сможет стать спортивным рекордсменом России

04 августа 2023, 14:15, ИА Амител LjN8KbFcW

Отжимание / Фото: freepik.com

12 августа 2023 года в барнаульском Парке спорта А. Смертина жители Алтайского края смогут установить спортивный рекорд России по одновременному выполнению испытаний физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Для фиксации рекорда необходимо более 2,5 тыс. человек, которые одновременно выполнят пять отжиманий.

Кто может принять участие в мероприятии?

К участию в самом массовом выполнении норм ГТО в России приглашают детей и взрослых всех возрастов, которые желают попасть в спортивную историю своего региона и получить именной сертификат рекордсмена России.

Как принять участие и стать рекордсменом?

Для участия в масштабном мероприятии надо:

Пройти регистрацию по ссылке. Прийти 12 августа в Парк спорта А. Смертина в 10:00. Выполнить пять отжиманий. Получить свой именной сертификат рекордсмена России.

Для фиксации спортивного рекорда важен каждый участник, можно прийти вместе с друзьями, родственниками и коллегами.

Где и во сколько установят спортивный рекорд?

Мероприятие пройдет на стадионе "Спортивная школа олимпийского резерва по футболу Алексея Смертина", ул. Энтузиастов, д. 12. Программа:

10:00-11:00 – регистрация и расстановка участников на стадионе;

11:00 – выполнение рекорда (отжимание);

11:30-12:00 – вручение участникам персональных сертификатов.

Организатор мероприятия: Министерство спорта Алтайского края.

ИП Сингач Артем Николаевич

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