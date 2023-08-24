В магазинах "Лазурит" действуют выгодные акции лета

24 августа 2023, 12:15, ИА Амител LjN8KK8M1

Мебель "Лазурит" / Фото: предоставлено компанией

На дворе август, а это значит, что полным ходом идет подготовка к новому учебному году. Сейчас самое время окинуть свежим взглядом детскую комнату и подумать, как ее обустроить для комфортного отдыха и учебы. Хотя выгодно обновить обстановку в квартире сейчас можно не только для ребенка, но и для взрослых. В магазинах "Лазурит" в Барнауле на корпусную мебель до конца августа действуют скидки до 65%.

Для детей

Чтобы учеба была в радость, нужно выбирать такую мебель, которая будет не только удобной и функциональной, а еще и красивой, модной, качественной. Компания "Лазурит" предлагает именно такую, она прослужит долгие годы и впишется в любой интерьер.

В каталоге представлены разные варианты письменных столов и кроватей, шкафов и полочек в современных дизайнах и разнообразной цветовой палитре (от классических белых до ярко розовых, голубых и желтых), которые подойдут как для просторных помещений, так и для небольших комнат. Кроме того, здесь же вы можете купить сразу и матрас, подушку и одеяло.

Вариант мебели для детской / Фото: компания "Лазурит"

Для всей семьи

Мамам, папам, бабушкам и дедушкам тоже есть из чего выбрать. В магазине представлен богатый выбор мебели:

Вся она выполнена из качественных материалов (обратите внимание на варианты с эко-сертификатом), имеет стильный и современный дизайн и выгодно украсит любое помещение.













Варианты мебели компании "Лазурит" / Фото: предоставлены компанией

Купить понравившиеся варианты можно в беспроцентную рассрочку 0-0-36. Более подробную информацию можно узнать в магазинах "Лазурит" в Барнауле.

Акции лета

На корпусную мебель до конца августа 2023 года в магазинах "Лазурит" действуют скидки до 65%. Еще больше мебели в акции, где скидки достигают 80%, они тоже будут действовать до конца лета 2023. Посмотреть варианты мебели по акции можно здесь.

ООО "Торговый дом "Лазурит"

Контакты в Барнауле:

в ТЦ "Москва": +7 (923) 654-04-23;

в ТЦ "Алтай": +7 (923) 166-10-30;

в ТК "Гранд Арена": +7 (963) 501-57-43;

в ТЦ "Доммер": +7 (923) 711-86-90;

в ТЦ "Республика": +7 (923) 641-27-59.

Логотип компании "Лазурит" / Фото: предоставлено компанией

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