Готовимся к выпускному: летние бьюти-тренды от "Галамарта"

Косметика от бренда "ЮНИLOOK" отлично подойдет для любого праздничного и повседневного события

17 июня 2024, 17:15, ИА Амител erid: LjN8KMAEx

Косметика бренда "ЮНИLOOK" / Фото: пресс-служба "Галамарт"

Прощание со школой – ответственный процесс, к которому девушки начинают готовиться заблаговременно. Выбор платья, аксессуаров и обуви, а еще макияж и прическа. Хорошо, что последние годы тренд на комфорт и естественность только усиливается: теперь на праздник вполне можно прийти в модной толстовке оверсайз или сочетать платье с удобными кедами. Косметологи и визажисты такой тренд только поддерживают: легкая небрежность в образе и грамотно расставленные акценты – идеальный выбор для выпускного.

Обширный ассортимент от российского бренда "ЮНИLOOK" ("ЮниЛук") придется при подготовке как нельзя кстати, а найти все можно в ближайшем народном магазине "Галамарт". Уходовая и декоративная косметика, аксессуары и бьюти-инструменты не оставят равнодушной ни одну девушку, а доступные цены – еще один плюс при покупке (и очень существенный).

Косметика бренда "ЮНИLOOK" / Фото: пресс-служба "Галамарт"

Какой бы образ вы ни выбрали, первый шаг – качественное очищение кожи. Затем – равномерный тон с легким тональным кремом "ЮНИLOOK", а легкий здоровый румянец можно легко создать с помощью кремовых румян в стике. И не стоит бояться превратиться в известную Марфушеньку из сказки "Морозко", румяна в два счета сделают кожу сияющей, а общий вид – свежим и отдохнувшим, если не переборщить.

Косметика бренда "ЮНИLOOK" / Фото: пресс-служба "Галамарт"

Культовая коллекция "Розовое золото" отличается не только супернежной шелковой текстурой, но и премиальным дизайном: палетка теней выполнена в форме мини-косметички, а блестящий футляр помады не стыдно будет достать из сумочки, чтобы поправить макияж. Кстати, красная помада с сатиновым финишем – это хит на все времена, не выходящий из моды.

Косметика бренда "ЮниLook" / Фото предоставлено магазином "Галамарт"

Не бойтесь экспериментировать: блеск для губ можно нанести и на скулы, и на веки, добившись голографического "русалочьего" блеска. Создать интересный акцент поможет гелевый глиттер серии Shine ("Шайн"), а добавить трогательности образу можно с помощью веснушек (их легко нарисовать за несколько минут карандашом для губ).

Косметика бренда "ЮниLook" / Фото предоставлено магазином "Галамарт"

Бренд прекрасно себя зарекомендовал среди звезд: косметические наборы регулярно тестируют представители шоу-бизнеса и известные блогеры на светских вечеринках и премиях. Недавно "ЮНИLOOK" стал партнером известного уральского конкурса на самую длинную косу. Участницы получили в подарок косметику, вдохновленную "Русскими Супергероями BY", которые всегда напомнят: меняя образы хоть каждый день, важно всегда оставаться собой.

Конкурс на самую длинную косу / Фото: пресс-служба "Галамарт"

"Галамарт"

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