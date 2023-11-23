Готовность россиян идти на жертвы ради карьеры снизилась

Молодые жители страны все чаще отказываются от ненормированных графиков и низовых должностей ради продвижения в будущем

23 ноября 2023, 19:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Число россиян, которые не готовы терпеть ограничения и неудобства ради службы, выросло за два года. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в котором приняли участие по 500 представителей поколений Y и Z, а также 500 руководителей из всех округов страны.

В топ пять сложностей руководители включили ненормированный день продолжительностью в 1,5-2 раза превышающей нормы рабочего времени (56%), нервное перенапряжение (50%), отказ от отдыха и развлечений (48%), долгую дорогу к месту работы (37%) и частые разлуки с семьей (35%).

Среди россиян поколений Y и Z готовы к подобным лишениям небольшое количество людей. Россияне в возрасте от 27 до 42 лет (поколение Y) чаще демонстрируют готовность к релокации (22%) и ограничению общения с друзьями (21%), однако на отказ от отдыха и развлечений согласны лишь каждый шестой, а на ненормированный график – каждый седьмой. Еще меньше, 12%, согласны какое-то время трудиться на должностях низкой квалификации и терпеть разлуки с семьей.

При этом в группе 18-26 лет (поколение Z) больше человек согласны отказаться от развлечений и общения с друзьями, а также работать на неквалифицированных должностях – по 28%. Каждый четвертый мог бы отложить создание семьи и рождение ребенка. 24% – работать в компании с жесткой регламентацией процессов.

Отметим, что за два года показатель несогласных жертвовать ради карьеры вырос – 25% среди поколения Y, 19% – среди Z, тогда как в 2021 году было 19 и 12% соответственно.