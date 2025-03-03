НОВОСТИЭкономика

Говядина в Алтайском крае подорожала почти на 20 рублей за неделю

При этом цены на молочные продукты начали резко падать

03 марта 2025, 08:45, ИА Амител

Два куска говядины / Фото: unsplash.com
Два куска говядины / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае говядина выросла в цене на 17,78 рубля за неделю с 17 по 24 февраля. Об этом сообщает Алтайкрайстат.

За килограмм этого мяса теперь придется заплатить 687,16 рубля вместо 669,38. Подорожала и баранина, стоимость которой поднялась с 746,4 рубля за килограмм до 756,84 (+10,44 рубля). Также в цене выросли свинина и курица – на 1,95 и 0,16 рубля соответственно.

При этом резко начала падать стоимость молочной продукции. Почти на девять рублей подешевел творог (до 461,24 рубля). На сливочное масло цена также упала: с 1317,29 до 1309,39 рубля (-7,9 рубля). Молоко подорожало на 3,61 рубля, а сметана – на 1,04 рубля.

Овощи и фрукты в цене изменились незначительно. За исключением яблок, которые подешевели на 1,75 рубля, все товары стали дороже: 

  • картофель (+2,54 рубля);
  • белокочанная капуста (+4,78 рубля);
  • морковь (+1,44 рубля);
  • огурцы (+1,41 рубля);
  • помидоры (+2,6 рубля);
  • бананы (+4,86 рубля).
Алтайский край цены

Комментарии 24

Avatar Picture
.....

08:58:47 03-03-2025

тальменыч.рф отличная свинина...доставка!!!

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

09:13:10 03-03-2025

..... (08:58:47 03-03-2025) тальменыч.рф отличная свинина...доставка!!!... Это та которая за три месяца вырастает до 120 килограмм ? 😎

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:08:49 03-03-2025

Сергей (09:13:10 03-03-2025) Это та которая за три месяца вырастает до 120 килограмм ? 😎... А ты найди мясо без химозы... Все пользуются и частники и фермеры...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:11:54 03-03-2025

Цена говядины здесь указана видимо за кости, вырезка стоит 1200 рублей.

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:56:24 03-03-2025

Гость (09:11:54 03-03-2025) Цена говядины здесь указана видимо за кости, вырезка стоит 1... Это же давно известный факт. Чиновники видят обычно только цифры в отчётах, которые им дают статисты. Реальную жизнь редко видят.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Константин

12:10:53 03-03-2025

по 900 взял до НГ

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:15:35 03-03-2025

Константин (12:10:53 03-03-2025) по 900 взял до НГ... Кто минус поставили - завидуете ?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:57:40 03-03-2025

Гость (13:15:35 03-03-2025) Кто минус поставили - завидуете ?... В декабре я взяла по 750, а в январе по 1200, причем здесь зависть ты говоришь уже не актуальную цену, сходи на рынок посмотри цены.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:29:30 03-03-2025

чето когда она на 200 руб подорожала не было новости про это.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:57:04 03-03-2025

Такие подорожания это как ветер в поле просто сегодня не туда дует. Вы бы лучше закуп озвучили.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:11:15 03-03-2025

Гость (09:57:04 03-03-2025) Такие подорожания это как ветер в поле просто сегодня не туд... 450, вчера бычка отправил

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:05:41 03-03-2025

свинина - вредна для здоровья

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:11:48 03-03-2025

Musik (10:05:41 03-03-2025) свинина - вредна для здоровья... Заткнись уже, а? Ну правда какой то позор города. 😡

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

13:03:46 03-03-2025

Musik (10:05:41 03-03-2025) свинина - вредна для здоровья... говядина тоже не фонтан.
курогрудь, кролик, индейка- наше все, но! кролики- мимимишки и их есть невозможно. котика, опять же, могут подсунуть неопытному покупателю. потому- сразу мимо для многих.
индейка, зараза, стала дорогая.
остается курогрудь.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

13:38:50 03-03-2025

Элен без ребят (13:03:46 03-03-2025) говядина тоже не фонтан. курогрудь, кролик, индейка- наш... иногда забываемся и когда торопимся - берем куру в МРа. жарить невозможно - рвотный запах.
кура рынковская (место есть прикормленное есть) - 650 за кг, тоже не особо.
так что - ковядина. пока так.
а как ростят свинину - и рассказывать неохота, жудь.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:25:52 03-03-2025

Молоко и молочные продукты "Белый замок" Заринск подорожали с 27 февраля во всех торговых сетях на 10% , кроме сливочного масла. Это Народная марка 2024 года.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:33:16 03-03-2025

Алтайкрайстат дал закупочные цены от производителей.
Нарисовали изменение цен только в рублях потому, что в процентах это всего 0,1%

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:48:42 03-03-2025

Можно в обменник не ходить, истинный курс рубля к проклятому доллару всегда пляшет от стоимости Бананов. То, что сейчас рубель скатился к 88,26, это очередная временная махинация наших банкиров и правителей, черт бы их побрал.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:12:36 03-03-2025

ну вот что на фото, там без разницы )) на 20 р подорожал или подешевел )
а поголовье снижается, а то что везут - везут из южной америки, логистика дорогая.
чтобы мясо не дорожало своя скотина нужна.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:16:31 03-03-2025

Полный бред -не имеющий ничего общего с действительностью!!!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:53:57 03-03-2025

Скоро и дорогих продуктов не будет. Нет рабочих.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

14:39:18 03-03-2025

Гость (12:53:57 03-03-2025) Скоро и дорогих продуктов не будет. Нет рабочих.... а куда девали рабочих?
схарчили всех?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
аа

14:36:03 03-03-2025

Да даром не нужно. То, как это мясо выращивают, потом забивают - больше вред получишь, чем пользы для здоровья

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость2

21:26:57 03-03-2025

" При этом цены на молочные продукты начали резко падать". Фантастика.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров