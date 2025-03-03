Говядина в Алтайском крае подорожала почти на 20 рублей за неделю

При этом цены на молочные продукты начали резко падать

03 марта 2025, 08:45, ИА Амител

Два куска говядины / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае говядина выросла в цене на 17,78 рубля за неделю с 17 по 24 февраля. Об этом сообщает Алтайкрайстат.

За килограмм этого мяса теперь придется заплатить 687,16 рубля вместо 669,38. Подорожала и баранина, стоимость которой поднялась с 746,4 рубля за килограмм до 756,84 (+10,44 рубля). Также в цене выросли свинина и курица – на 1,95 и 0,16 рубля соответственно.

При этом резко начала падать стоимость молочной продукции. Почти на девять рублей подешевел творог (до 461,24 рубля). На сливочное масло цена также упала: с 1317,29 до 1309,39 рубля (-7,9 рубля). Молоко подорожало на 3,61 рубля, а сметана – на 1,04 рубля.

Овощи и фрукты в цене изменились незначительно. За исключением яблок, которые подешевели на 1,75 рубля, все товары стали дороже: