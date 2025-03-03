Говядина в Алтайском крае подорожала почти на 20 рублей за неделю
При этом цены на молочные продукты начали резко падать
03 марта 2025, 08:45, ИА Амител
В Алтайском крае говядина выросла в цене на 17,78 рубля за неделю с 17 по 24 февраля. Об этом сообщает Алтайкрайстат.
За килограмм этого мяса теперь придется заплатить 687,16 рубля вместо 669,38. Подорожала и баранина, стоимость которой поднялась с 746,4 рубля за килограмм до 756,84 (+10,44 рубля). Также в цене выросли свинина и курица – на 1,95 и 0,16 рубля соответственно.
При этом резко начала падать стоимость молочной продукции. Почти на девять рублей подешевел творог (до 461,24 рубля). На сливочное масло цена также упала: с 1317,29 до 1309,39 рубля (-7,9 рубля). Молоко подорожало на 3,61 рубля, а сметана – на 1,04 рубля.
Овощи и фрукты в цене изменились незначительно. За исключением яблок, которые подешевели на 1,75 рубля, все товары стали дороже:
- картофель (+2,54 рубля);
- белокочанная капуста (+4,78 рубля);
- морковь (+1,44 рубля);
- огурцы (+1,41 рубля);
- помидоры (+2,6 рубля);
- бананы (+4,86 рубля).
08:58:47 03-03-2025
тальменыч.рф отличная свинина...доставка!!!
09:13:10 03-03-2025
..... (08:58:47 03-03-2025) тальменыч.рф отличная свинина...доставка!!!... Это та которая за три месяца вырастает до 120 килограмм ? 😎
17:08:49 03-03-2025
Сергей (09:13:10 03-03-2025) Это та которая за три месяца вырастает до 120 килограмм ? 😎... А ты найди мясо без химозы... Все пользуются и частники и фермеры...
09:11:54 03-03-2025
Цена говядины здесь указана видимо за кости, вырезка стоит 1200 рублей.
09:56:24 03-03-2025
Гость (09:11:54 03-03-2025) Цена говядины здесь указана видимо за кости, вырезка стоит 1... Это же давно известный факт. Чиновники видят обычно только цифры в отчётах, которые им дают статисты. Реальную жизнь редко видят.
12:10:53 03-03-2025
по 900 взял до НГ
13:15:35 03-03-2025
Константин (12:10:53 03-03-2025) по 900 взял до НГ... Кто минус поставили - завидуете ?
16:57:40 03-03-2025
Гость (13:15:35 03-03-2025) Кто минус поставили - завидуете ?... В декабре я взяла по 750, а в январе по 1200, причем здесь зависть ты говоришь уже не актуальную цену, сходи на рынок посмотри цены.
09:29:30 03-03-2025
чето когда она на 200 руб подорожала не было новости про это.
09:57:04 03-03-2025
Такие подорожания это как ветер в поле просто сегодня не туда дует. Вы бы лучше закуп озвучили.
10:11:15 03-03-2025
Гость (09:57:04 03-03-2025) Такие подорожания это как ветер в поле просто сегодня не туд... 450, вчера бычка отправил
10:05:41 03-03-2025
свинина - вредна для здоровья
10:11:48 03-03-2025
Musik (10:05:41 03-03-2025) свинина - вредна для здоровья... Заткнись уже, а? Ну правда какой то позор города. 😡
13:03:46 03-03-2025
Musik (10:05:41 03-03-2025) свинина - вредна для здоровья... говядина тоже не фонтан.
курогрудь, кролик, индейка- наше все, но! кролики- мимимишки и их есть невозможно. котика, опять же, могут подсунуть неопытному покупателю. потому- сразу мимо для многих.
индейка, зараза, стала дорогая.
остается курогрудь.
13:38:50 03-03-2025
Элен без ребят (13:03:46 03-03-2025) говядина тоже не фонтан. курогрудь, кролик, индейка- наш... иногда забываемся и когда торопимся - берем куру в МРа. жарить невозможно - рвотный запах.
кура рынковская (место есть прикормленное есть) - 650 за кг, тоже не особо.
так что - ковядина. пока так.
а как ростят свинину - и рассказывать неохота, жудь.
10:25:52 03-03-2025
Молоко и молочные продукты "Белый замок" Заринск подорожали с 27 февраля во всех торговых сетях на 10% , кроме сливочного масла. Это Народная марка 2024 года.
10:33:16 03-03-2025
Алтайкрайстат дал закупочные цены от производителей.
Нарисовали изменение цен только в рублях потому, что в процентах это всего 0,1%
11:48:42 03-03-2025
Можно в обменник не ходить, истинный курс рубля к проклятому доллару всегда пляшет от стоимости Бананов. То, что сейчас рубель скатился к 88,26, это очередная временная махинация наших банкиров и правителей, черт бы их побрал.
12:12:36 03-03-2025
ну вот что на фото, там без разницы )) на 20 р подорожал или подешевел )
а поголовье снижается, а то что везут - везут из южной америки, логистика дорогая.
чтобы мясо не дорожало своя скотина нужна.
12:16:31 03-03-2025
Полный бред -не имеющий ничего общего с действительностью!!!
12:53:57 03-03-2025
Скоро и дорогих продуктов не будет. Нет рабочих.
14:39:18 03-03-2025
Гость (12:53:57 03-03-2025) Скоро и дорогих продуктов не будет. Нет рабочих.... а куда девали рабочих?
схарчили всех?
14:36:03 03-03-2025
Да даром не нужно. То, как это мясо выращивают, потом забивают - больше вред получишь, чем пользы для здоровья
21:26:57 03-03-2025
" При этом цены на молочные продукты начали резко падать". Фантастика.