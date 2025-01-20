Говядина резко подорожала в Алтайском крае

Рекордсменом по росту цен на мясо стал Барнаул

20 января 2025, 12:50, ИА Амител

Куски говядины / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае говядина резко выросла в цене. В сравнении с декабрем 2024 года ее средняя стоимость по региону увеличилась на 36 рублей. Об этом сообщает Алтайкрайстат в подборке о ценах на январь 2025 года.

В Барнауле мясо подорожало на рекордные 60 рублей. По данным на 16 декабря 2024 года, килограмм бескостной говядины стоил 630 рублей. Месяц спустя цена поднялась до 690 рублей. Рост цен также коснулся Рубцовска. Скачок произошел с 579 до 587 рублей за килограмм – теперь мясо здесь стоит на 12 рублей дороже.

Однако в росте цен присутствует и отрицательная динамика. Так, в Бийске говядина стоит 572 рубля, что на 2 рубля меньше, чем в декабре 2024-го. В Белокурихе килограмм мяса обойдется в 577 рублей – это на 12 рублей меньше, чем месяц назад.

Свинина же, в сравнении с говядиной, подорожала незначительно: средняя цена по краю составляет 364 рубля за килограмм. Самое дорогое мясо продают в Белокурихе – за 414 рублей. А самой дешевой свинина оказалась в Барнауле – килограмм мяса обойдется горожанам в 364 рубля.