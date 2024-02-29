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Что такое говяжий белок и где его применяют?

Рассказываем о преимуществах натуральной добавки

29 февраля 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8Jx1c1

Колбасы. Мясные деликатесы / Фото: freepik.com
Колбасы. Мясные деликатесы / Фото: freepik.com

Добавки в пищевой промышленности бывают разные: с Е-индексом и натуральные. Например, говяжий коллагеновый белок используют при производстве мясных полуфабрикатов для улучшения технологических и вкусовых свойств. Его ценят не только за натуральность, но еще и за простоту использования и ценовую доступность. Рассказываем, как получают добавку и где применяют. 

Получение

Говяжий коллагеновый белок – это продукт, получаемый путем пищевой химической и механической обработки тканей крупного рогатого скота, в которых есть большая концентрация коллагена. На выходе достигают не менее 90% содержания протеина. В процессе обработки белок сохраняет природную структуру и животные полезные аминокислоты.

Добавка представляет собой порошок белого или светло-кремового цвета. Он не имеет ярко выраженного вкуса или запаха и потому не сказывается на свойствах конечного продукта.

Преимущества

Универсальный ингредиент имеет следующие преимущества:

  • высокую гигроскопичность (увеличивает массу готовых изделий);
  • привлекательный внешний вид (белок меняет структуру конечного продукта, делая ее матричной);
  • повышение плотности (полуфабрикаты не мнутся и не ломаются при перевозке в упаковке);
  • увеличение срока годности;
  • повышение энергетической ценности мясных продуктов;
  • улучшение нарезаемости и кусаемости конечных изделий;
  • улучшение вкусовых качеств.

Одним из самых важных достоинств животного белка является его невысокая цена. Это существенно снижает себестоимость выпускаемой продукции, упростив при этом технологию ее производства.

Применение

Говяжий коллаген применяют в пищевой промышленности для изготовления:

  • вареных колбас, ветчины;
  • варено-копченых и полукопченых колбас;
  • варено-копченых цельномышечных деликатесов;
  • сырокопченых колбас;
  • полуфабрикатов;
  • сосисок, сарделек и шпикачек;
  • паштетов;
  • фарша;
  • цельномышечных изделий из мяса и птицы;
  • тушенки и других консервов;
  • мороженого;
  • творога;
  • сметаны;
  • творожных сырков;
  • кормов для домашних животных.

Говяжий белок – натуральная добавка, позволяющая минимизировать использование Е-добавок. Он отвечает ГОСТ 33692-2015 и полностью разрешен для использования в пищевых производствах мясомолочной отрасли.

ООО "ТПП "БИОПРОФУД"

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