Грозы и +30. О погоде в Алтайском крае 18 июля

Сильные осадки ожидаются по региону

18 июля 2024, 06:00, ИА Амител

Тучи / Фото: pxhere.com/ru/photo/111425

В Алтайском крае продолжается череда дождей. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит +25...+30 градусов. В большинстве районов кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, ливни. В утренние часы местами туман.

Ветер южный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле столбики термометров составят +26...+28 градусов. Кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер южный, 6-11 м/с.