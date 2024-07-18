Грозы и +30. О погоде в Алтайском крае 18 июля
Сильные осадки ожидаются по региону
18 июля 2024, 06:00, ИА Амител
Тучи / Фото: pxhere.com/ru/photo/111425
В Алтайском крае продолжается череда дождей. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
По региону температура воздуха составит +25...+30 градусов. В большинстве районов кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, ливни. В утренние часы местами туман.
Ветер южный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.
В Барнауле столбики термометров составят +26...+28 градусов. Кратковременный дождь, возможна гроза.
Ветер южный, 6-11 м/с.
09:01:39 18-07-2024
Опять по Барнаулу не угадали! Как говорится - рубь за сто!
13:20:23 18-07-2024
Гость (09:01:39 18-07-2024) Опять по Барнаулу не угадали! Как говорится - рубь за сто! ... Да всё просто. Прочитал прогноз, посмотрел на небо, барометр, вспомнил народные приметы, сделал выводы о погоде. А то подай им всё на блюдечке.
12:03:59 18-07-2024
Как самим "комфортно" постоянно врать???? относительно прогноза погода в Барнауле, особенно (примерно в в 21.15 час) по второму каналу!!!!!!!!!!!!!!!!