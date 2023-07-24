Град, дожди и туман ожидаются в Алтайском крае 24 июля

Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с

24 июля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +22 до +27 градусов ожидается в Алтайском крае 24 июля. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, по западу местами будет теплее – до +32 градусов.

В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град. В утренние часы местами туман. Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле от +25 до +27 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.