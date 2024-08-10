Град прошел в нескольких районах Алтайского края

Местами льдины были размером со спичечный коробок

10 августа 2024, 20:31, ИА Амител

Град в Алтайском крае / Инцидент Барнаул

В нескольких районах Алтайского края 10 августа прошел град. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Осадки выпали в Троицком и Шипуновском районах. В некоторых населенных пунктах льдины были размером со спичечный коробок.

По прогнозам синоптиков, дождливая погода в регионе задержится на некоторое время.