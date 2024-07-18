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Град размером с куриное яйцо выпал в Алтайском крае

Большие льдины повредили посадки и технику

18 июля 2024, 18:35, ИА Амител

Град в Березовском / Фото: "Инцидент Рубцовск"

Сильный град прошел в поселке Березовском Волчихинского района. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Рубцовск".

По словам местных жителей, льдины были размером с куриное яйцо или спичечный коробок.

Градом побило огороды и технику сельчан.

  

Алтайский край Погода

Комментарии 3

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Тортиллв

02:43:12 19-07-2024

И кровли побило, к гадалке не ходи... Очень людям сочувствую.

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Гость

17:13:02 19-07-2024

Второй год подряд "радует" крупный град эту деревню.

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Арк

00:09:43 20-07-2024

Странная рука, толстые пальцы, не фотошоп ли?

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