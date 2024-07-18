Град размером с куриное яйцо выпал в Алтайском крае

Большие льдины повредили посадки и технику

18 июля 2024, 18:35, ИА Амител

Град в Березовском / Фото: "Инцидент Рубцовск"

Сильный град прошел в поселке Березовском Волчихинского района. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Рубцовск".

По словам местных жителей, льдины были размером с куриное яйцо или спичечный коробок.

Градом побило огороды и технику сельчан.