Град размером с куриное яйцо выпал в Алтайском крае
Большие льдины повредили посадки и технику
18 июля 2024, 18:35, ИА Амител
Град в Березовском / Фото: "Инцидент Рубцовск"
Сильный град прошел в поселке Березовском Волчихинского района. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Рубцовск".
По словам местных жителей, льдины были размером с куриное яйцо или спичечный коробок.
Градом побило огороды и технику сельчан.
02:43:12 19-07-2024
И кровли побило, к гадалке не ходи... Очень людям сочувствую.
17:13:02 19-07-2024
Второй год подряд "радует" крупный град эту деревню.
00:09:43 20-07-2024
Странная рука, толстые пальцы, не фотошоп ли?