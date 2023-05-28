Град выпал в одном из районов Алтайского края
Местами по краю отмечается сильный ветер
28 мая 2023, 22:34, ИА Амител
Кадр из видео
В Егорьевском районе Алтайского края выпал град. Об этом рассказали жители в социальных сетях.
По словам местных, 28 мая по сёлам ударило градом. Осадки были небольшими, обошлось без серьёзных повреждений.
В то же время в некоторых районах отмечается сильный ветер. В социальных сетях пишут о сорванных ветках деревьев.
Синоптики накануне предупреждали о том, что местами по Алтайскому краю возможны грозы.
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