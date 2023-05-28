Град выпал в одном из районов Алтайского края

Местами по краю отмечается сильный ветер

28 мая 2023, 22:34, ИА Амител

Кадр из видео

В Егорьевском районе Алтайского края выпал град. Об этом рассказали жители в социальных сетях.

По словам местных, 28 мая по сёлам ударило градом. Осадки были небольшими, обошлось без серьёзных повреждений.

В то же время в некоторых районах отмечается сильный ветер. В социальных сетях пишут о сорванных ветках деревьев.

Синоптики накануне предупреждали о том, что местами по Алтайскому краю возможны грозы.