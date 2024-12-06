Градостроительная ошибка. Архитекторы отклонили проект мегаофисника в центре Барнаула

Здание расположили на небольшом участке по соседству с налоговой и многоквартирным домом

06 декабря 2024, 09:00, ИА Амител

Проект здания на ул. Пролетарской, 98 / Фото: "Мастерская Золотова"

14-этажный офисный центр с тремя уровнями парковки планируют возвести в деловом центре Барнаула, на ул. Пролетарской, 98. Комплекс, по задумке проектировщиков, станет продолжением коммерческого блока, который формируется вокруг городской налоговой и примыкает к ней. Автор – архитектор Владимир Золотов – заявил, что новый объект гармонично впишется в окружающую застройку, но члены градсовета его не поддержали. Большинство посчитали, что здание слишком высокое, массивное и совершенно не подходит для этого места.

Завершить начатое

Коммерческая застройка у налоговой развернулась в 2022-2023 годах. Тогда после десяти лет простоя возобновили работы на нескольких административных блоках. На градсовете 5 декабря была представлена следующая очередь строительства. Владимир Золотов отметил, что объект расположен на другом земельном участке, нежели налоговая, но к каждому зданию предусмотрен нормативный проезд для спецтехники.

Три уровня спроектированного офисника занимает парковка (два подземных этажа, один наземный). Архитекторы также оставили техническую возможность для того, чтобы добавить еще один уровень подземного паркинга.

С 2-го по 12-й этажи здания занимают офисные помещения, на 13-м проектировщики разместили многофункциональный зал, 14-й уровень – технический.

Говоря об этажности объекта, Владимир Золотов подчеркнул: в квартале, ограниченном улицами Пролетарской и Партизанской, проспектами Социалистическим и Красноармейским, запроектировано несколько 24-этажных зданий. Поэтому офисник не будет выглядеть инородным.

Реконструкция здания у налоговой / Фото: "Мастерская Золотова"

"Цветовая гамма использована с учетом окружающих зданий, цветовое решение формирует общий комплекс", – отметил Владимир Золотов.

Он также добавил, что все коммерческие блоки в проекте связаны и имеют единую функцию – административную и управление.

Не "бизнес-сити"

Высотность здания стала главной претензией членов градсовета к объекту. Но Владимир Золотов настаивал: развитие Барнаула невозможно без увеличения этажности.

"Город, невзирая на уменьшение численности населения, продолжает расти. Когда мы начинали проектировать эту часть города, мы даже не думали, что три 24-этажных здания будут окружать налоговую. Я склоняюсь, что мы не успеваем за ростом города, этажности. А в бизнес-сити (так архитектор назвал квартал, где расположены объекты. – Прим. ред.) это вполне допустимая этажность".

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников обратил внимание на то, что некоторые параметры объекта не соответствуют нормативам. Но исправить ситуацию можно как раз за счет понижения этажности.

Проект здания на ул. Пролетарской, 98 / Фото: "Мастерская Золотова"

Поддержал коллег и архитектор Сергей Боженко. По его мнению, представленный объект провоцирует уплотнение застройки. А это недопустимо.

"На мой взгляд, нам предлагают совершить градостроительную ошибку, а заявление Владимира Ивановича [Золотова] о том, что здание никак не видно с проекта Социалистического, ошибочно. Основной фронт восприятия – пересечение пр. Социалистического и ул. Партизанской, а также пр. Социалистического и ул. Пролетарской. С этих перекрестков прекрасно виден этот корпус. Он выполнен совершенно в ином стиле. Никакого гармоничного ансамбля не получается. Новое строительство в этом месте возможно, но при условии использования высоты до 10-11 этажей – до уровня кровли налоговой службы", – сказал архитектор.

Комиссия, согласившись с мнением Сергея Боженко, отправила проект на доработку.

Справка

Проект застройки участка на пр. Социалистическом, 47 / ул. Партизанской, 99, барнаульские архитекторы разработали в 2000 году. В 2006-м компания "СтройГАЗ" начала возводить 11-этажное здание налоговой. В 2011-м объект ввели в эксплуатацию и приступили к строительству двух административных блоков (их сейчас и реконструируют). В них планировали разместить инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам и ИФНС Октябрьского района. Но заказчик прекратил финансирование, и стройку заморозили.