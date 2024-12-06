Градостроительная ошибка. Архитекторы отклонили проект мегаофисника в центре Барнаула
Здание расположили на небольшом участке по соседству с налоговой и многоквартирным домом
06 декабря 2024, 09:00, ИА Амител
14-этажный офисный центр с тремя уровнями парковки планируют возвести в деловом центре Барнаула, на ул. Пролетарской, 98. Комплекс, по задумке проектировщиков, станет продолжением коммерческого блока, который формируется вокруг городской налоговой и примыкает к ней. Автор – архитектор Владимир Золотов – заявил, что новый объект гармонично впишется в окружающую застройку, но члены градсовета его не поддержали. Большинство посчитали, что здание слишком высокое, массивное и совершенно не подходит для этого места.
Завершить начатое
Коммерческая застройка у налоговой развернулась в 2022-2023 годах. Тогда после десяти лет простоя возобновили работы на нескольких административных блоках. На градсовете 5 декабря была представлена следующая очередь строительства. Владимир Золотов отметил, что объект расположен на другом земельном участке, нежели налоговая, но к каждому зданию предусмотрен нормативный проезд для спецтехники.
Три уровня спроектированного офисника занимает парковка (два подземных этажа, один наземный). Архитекторы также оставили техническую возможность для того, чтобы добавить еще один уровень подземного паркинга.
С 2-го по 12-й этажи здания занимают офисные помещения, на 13-м проектировщики разместили многофункциональный зал, 14-й уровень – технический.
Говоря об этажности объекта, Владимир Золотов подчеркнул: в квартале, ограниченном улицами Пролетарской и Партизанской, проспектами Социалистическим и Красноармейским, запроектировано несколько 24-этажных зданий. Поэтому офисник не будет выглядеть инородным.
Реконструкция здания у налоговой / Фото: "Мастерская Золотова"
"Цветовая гамма использована с учетом окружающих зданий, цветовое решение формирует общий комплекс", – отметил Владимир Золотов.
Он также добавил, что все коммерческие блоки в проекте связаны и имеют единую функцию – административную и управление.
Не "бизнес-сити"
Высотность здания стала главной претензией членов градсовета к объекту. Но Владимир Золотов настаивал: развитие Барнаула невозможно без увеличения этажности.
"Город, невзирая на уменьшение численности населения, продолжает расти. Когда мы начинали проектировать эту часть города, мы даже не думали, что три 24-этажных здания будут окружать налоговую. Я склоняюсь, что мы не успеваем за ростом города, этажности. А в бизнес-сити (так архитектор назвал квартал, где расположены объекты. – Прим. ред.) это вполне допустимая этажность".
Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников обратил внимание на то, что некоторые параметры объекта не соответствуют нормативам. Но исправить ситуацию можно как раз за счет понижения этажности.
Проект здания на ул. Пролетарской, 98 / Фото: "Мастерская Золотова"
Поддержал коллег и архитектор Сергей Боженко. По его мнению, представленный объект провоцирует уплотнение застройки. А это недопустимо.
"На мой взгляд, нам предлагают совершить градостроительную ошибку, а заявление Владимира Ивановича [Золотова] о том, что здание никак не видно с проекта Социалистического, ошибочно. Основной фронт восприятия – пересечение пр. Социалистического и ул. Партизанской, а также пр. Социалистического и ул. Пролетарской. С этих перекрестков прекрасно виден этот корпус. Он выполнен совершенно в ином стиле. Никакого гармоничного ансамбля не получается. Новое строительство в этом месте возможно, но при условии использования высоты до 10-11 этажей – до уровня кровли налоговой службы", – сказал архитектор.
Комиссия, согласившись с мнением Сергея Боженко, отправила проект на доработку.
Справка
Проект застройки участка на пр. Социалистическом, 47 / ул. Партизанской, 99, барнаульские архитекторы разработали в 2000 году. В 2006-м компания "СтройГАЗ" начала возводить 11-этажное здание налоговой. В 2011-м объект ввели в эксплуатацию и приступили к строительству двух административных блоков (их сейчас и реконструируют). В них планировали разместить инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам и ИФНС Октябрьского района. Но заказчик прекратил финансирование, и стройку заморозили.
09:18:41 06-12-2024
Архитекторы не хотят по шапке дать за дворец спорта который в виде ангара изуродовал центральную площадь города? Его как минимум хотели необычно покрасить.
09:42:46 06-12-2024
Очнулись. Тут вся застройка в городе сплошная градостроительная ошибка. На Шумакова между Взлетной и Павловским трактом никого не смущает жилая застройка? Дорога в две полосы а налеплены дома высотки и ещё собираются строить. А дорогу не расширить не вырубив деревья. Вы во что город превращаете граждане эксперды?
09:51:21 06-12-2024
Ишь, что задумали - выше налоговой здание строить... Ещё в окна заглядывать будут, смущать...
13:25:26 08-12-2024
Кхм... (09:51:21 06-12-2024) Ишь, что задумали - выше налоговой здание строить... Ещё в о... Так наискосок от налоговой и напротив выстроенной на месте исторического здания прокуратуры уже выстроено здание выше налоговой без прилегающей территории абсолютно.
09:54:22 06-12-2024
пролетарии пролетели. опять.
10:24:56 06-12-2024
гармоничный ансамбль? вы серьезно? давайте, расскажите за ансамбли того, что будет на месте ЦУМа, Локомотив, сахарова, и Столичный, а мы тут внимательно послушаем.
12:53:30 06-12-2024
Элен без ребят (10:24:56 06-12-2024) гармоничный ансамбль? вы серьезно? давайте, расскажите за а... что что - ТЦ конечно
10:31:07 06-12-2024
А где там три 24-этажки?
10:47:57 06-12-2024
Мало дали...
10:56:49 06-12-2024
Дюша (10:47:57 06-12-2024) Мало дали...... а вам отчитались о сумме?
11:57:10 06-12-2024
Мусик (10:56:49 06-12-2024) а вам отчитались о сумме?... Я знаю как такие решения принимаются...Не первый год в строительстве...Слушанья народные , изменения назначения земельных участков, обременения строительства и как от них уйти, договоренности с соседями...Тонкостей полно...Но еще ни разу не видел, чтобы во главу угла ставились интересы горожан (большинства, а не конкретных заинтересованных хозяев стройбизнеса)
12:22:55 06-12-2024
Дюша (11:57:10 06-12-2024) Я знаю как такие решения принимаются...Не первый год в строи... "интересы горожан" - вы честное слово как из ссср проклюнулись. нет такого фактора, на пределе осязаемости. иногда конечно вылазит - социальный фактор иногда откуда-то вылазит.
кто кому недодал - это знает пяток челов. остальные, типа вас, свечконедержатели.
14:34:40 06-12-2024
Мусик (12:22:55 06-12-2024) "интересы горожан" - вы честное слово как из ссср проклюнули... Мало того, я в СССР родился и вырос...
21:15:23 06-12-2024
Дюша (14:34:40 06-12-2024) Мало того, я в СССР родился и вырос...... То-то я и вижу - дикий какой-то.
Другая уже страна.
12:52:58 06-12-2024
Дюша (11:57:10 06-12-2024) Я знаю как такие решения принимаются...Не первый год в строи... Так дела не делаются в град.совете. для вида переработать заставить - да. Заблокировать нет, т.к. в следующий раз ты с проектом выйдешь. Там прочный симбиоз. А вот новичкам на рынке стройки придется туго. Занести не поможет
10:55:31 06-12-2024
да ладно, а по Стрителей к Октября, а огрызок Локомотива итд итп вас не смущало ничего?
Да таких примеров вагон, изнахратили город
вам дворниками работать, а не архитекторами
12:43:04 06-12-2024
иван (10:55:31 06-12-2024) да ладно, а по Стрителей к Октября, а огрызок Локомотива итд... Огрызок Локомотива -верно сказали, редкая дичь. а не архиректура
11:41:10 06-12-2024
В градсовете сидят одни пенсионеры которые мыслят вчерашним днем. Что бы город рос, развивался, был красивым и удобным для жизни нужно в градсовет набирать молодежь а не пенсионеров.
11:51:45 06-12-2024
Гость (11:41:10 06-12-2024) В градсовете сидят одни пенсионеры которые мыслят вчерашни... Не в возрасте дело. У человека должна за город душа болеть, а не карман лопаться...
11:45:10 06-12-2024
Мне одному непонятно? Смысл застраивать центр есть? Отбросим архитектуру, вид и т.п. вопросы. Я стараюсь пользоваться услугами фирм, которые находятся в спальных районах. Нет желания ехать в центр. Там нет парковок. Каша из машин и пешеходов. Налоговая - отдельная история. Каждая поездка становится квестом. С утра все парковки заняты машинами "бедных" сотрудников налоговой. Уважаемые арзитекторы, отстаньте вы уже от центральной части города. Сохраните исторический вид Барнаула, пожалуйста.
13:08:27 06-12-2024
Nickolas (11:45:10 06-12-2024) Мне одному непонятно? Смысл застраивать центр есть? Отбросим... город растет. Вид можно сохранить лишь выделив улицу и стащив туда все старое. Ну либо в зону спичечной фабрики тащить так даже удобнее получится - туристам туда деловым сюда, горожанам в спальные раионы. Единственная проблема - сделать быстрые транспортные пути между этими зонами. Тут не тракт не трамвай не поможет. Метро придется строить. Хотя бы одну ветку на 2 остановки
11:50:02 06-12-2024
Центр и так сильно загружен, а они офисники продолжают "сувать". И вообще сейчас архитектор проецируется как шулер, который нормы подстраивает так что бы впихнуть невпихнуемое. Или спорить на ящик коньяка с бабками что их стоимость жилья только растет от его творений рядом с их домом.
12:58:17 06-12-2024
Действительно здание получается выше и устремленее центральной налоговой инспекции
Это со временем будет дискредитировать власть
1. Этажей и высота должны быть меньше
2. выбросите квадратность из головы. Здание должно быть арочным, круглых форм, изящным но не забивающим здание налоговой, не давлеющим
Предлагаю построить точно такое же здание как здание налоговой но меньше высотой и связать оба здания воздушными переходами мостами
16:28:54 06-12-2024
мэтр (12:58:17 06-12-2024) Действительно здание получается выше и устремленее центральн... У меня тоже при взгляде на картинку сразу мысль отзеркалить налоговую, но сделать новый объект выше неё, потому что одинаково высотные башни будут смотреться неинтересно. Весь комплекс станет выглядеть органично .
13:17:03 06-12-2024
Тоесть 17 этажей цума в самом центре это нормально а высотка рядом с высотками это негодится? Может все дело в фамилии заказчика?
13:27:55 06-12-2024
Денис (13:17:03 06-12-2024) Тоесть 17 этажей цума в самом центре это нормально а высотка... да хоть 20 этажей. Там ничего не над кем не довлеет. А 20 этажку поверх 2 этажей цума можно и гостиницей МЕТРОПОЛЬ сделать с рестораном на 22 этаже-крыше. Где ночной город под ногами. Ну не дешево посетить будет ооочень не дешево. Ну и номера иностранцам сдаваться тоже думаю недешево будут
14:59:12 06-12-2024
Гость (13:27:55 06-12-2024) да хоть 20 этажей. Там ничего не над кем не довлеет. А 20 эт... в селе своем строй небоскребы с "метрополями" для гостей и участников выставки-ярмарки "New Kamyshovka -2026", а в наш провинциальный центр не лезь!
19:37:05 06-12-2024
Элен без ребят (14:59:12 06-12-2024) в селе своем строй небоскребы с "метрополями" для гостей и у... Вы давно из Хацапетовки к нам?
14:34:07 06-12-2024
Денис (13:17:03 06-12-2024) Тоесть 17 этажей цума в самом центре это нормально а высотка... это норма у того, у кого надо норма.
16:47:02 08-12-2024
Денис (13:17:03 06-12-2024) Тоесть 17 этажей цума в самом центре это нормально а высотка... Ревность. Слишком хорошо, тоже не хорошо.
21:28:49 06-12-2024
Мало занесли...
23:32:12 06-12-2024
Мне интересно, что курят наши депутаты и строители вместе с архитекторами?
19:49:03 07-12-2024
Да уж, и так поналяпали от души, одна эта гробина за Молодежным театром чего стоит. Явно с претензией переплюнуть Дом под шпилем, стать новым символом города. А новый локомотив? Тюрьму в таком дизайне, наверно, можно бы строить. Только вид площади Победы подпортили.
21:04:27 07-12-2024
иван (10:55:31 06-12-2024) да ладно, а по Стрителей к Октября, а огрызок Локомотива итд... Полностью согласна! Самое отвратительное, что построено в центре за последнее время-это китайская стена на месте Локомотива.
Видимо ,Ракшину отказать было никак нельзя.