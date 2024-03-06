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График работы алтайских МФЦ изменится из-за 8 Марта

В районах края филиалы не будут работать три дня

06 марта 2024, 16:00, ИА Амител

Центр "Мои документы" / Фото: МФЦ по Алтайскому краю
Центр "Мои документы" / Фото: МФЦ по Алтайскому краю

В Алтайском крае изменится график работы многофункциональных центров (МФЦ) из-за празднования Международного женского дня.

Как сообщили в правительстве региона, график работы филиалов в ближайшие дни будет следующим:

  • 7 марта – рабочий день сокращен на час;
  • 8 марта – выходной;
  • 9 марта – рабочий день, но только в городах;
  • 10 марта – рабочий день только для филиала в барнаульском ТРЦ "Весна".

Ранее министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина рассказала, будут ли в регионе открывать новые семейные МФЦ.

  
Алтайский край праздники

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