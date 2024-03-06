График работы алтайских МФЦ изменится из-за 8 Марта
В районах края филиалы не будут работать три дня
06 марта 2024, 16:00, ИА Амител
Центр "Мои документы" / Фото: МФЦ по Алтайскому краю
В Алтайском крае изменится график работы многофункциональных центров (МФЦ) из-за празднования Международного женского дня.
Как сообщили в правительстве региона, график работы филиалов в ближайшие дни будет следующим:
- 7 марта – рабочий день сокращен на час;
- 8 марта – выходной;
- 9 марта – рабочий день, но только в городах;
- 10 марта – рабочий день только для филиала в барнаульском ТРЦ "Весна".
Ранее министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина рассказала, будут ли в регионе открывать новые семейные МФЦ.
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