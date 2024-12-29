Графинья и Конрад. Топ редких имен, которые давали детям в Алтайском крае в 2024 году

Как молодые родители в 2024 году назвали своих новорожденных детей, amic.ru рассказали в Управлении юстиции по Алтайскому краю

29 декабря 2024, 19:20, ИА Амител

Младенец / Фото: unsplash.com/Janko Ferlič

За 11 месяцев 2024 года в Алтайском крае зарегистрировали 14 329 новорожденных: 7369 мальчиков и 6969 девочек. В региональном управлении юстиции просят не путать эти цифры с количеством родившихся, так как это не одно и то же.

"Например, ребенок мог появиться на свет в Алтайском крае, а зарегистрировали его в Московской области и наоборот. Поэтому количество родившихся и зарегистрированных малышей в крае не совпадает", – уточняют в ведомстве.

В топ-5 самых популярных имен для мальчиков в 2024 году вошли Артем, Александр, Михаил, Тимофей, Матвей. Есть среди маленьких жителей Алтайского края и дети с такими редкими именами, как Теодор, Пламен, Эвальд, Мэйсон, Стефан, Тим, Янис, Марк-Марсель, Милон, Рональд, Дамиан, Макей, Лев-Теоман, Дэвальд, Эрих, Вильям, Конрад, Сэм, Ким, Гор, Дар.

Девочек родители чаще всего называли Софией, Евой, Анной, Варварой и Викторией. В списке редких – Графинья, Капитолина, Русалина, Богдарина, Илария, Мелита, Ариэль, Златеника, Кирьяна, Микаэлла, Милолика, Анелия, Велесея, Мариэта, Паулина, Луна, Рубина, Аврелия, Амальтея, Франческа, Вилена, Герда, Патриция.