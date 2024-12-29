Графинья и Конрад. Топ редких имен, которые давали детям в Алтайском крае в 2024 году
Как молодые родители в 2024 году назвали своих новорожденных детей, amic.ru рассказали в Управлении юстиции по Алтайскому краю
29 декабря 2024, 19:20, ИА Амител
За 11 месяцев 2024 года в Алтайском крае зарегистрировали 14 329 новорожденных: 7369 мальчиков и 6969 девочек. В региональном управлении юстиции просят не путать эти цифры с количеством родившихся, так как это не одно и то же.
"Например, ребенок мог появиться на свет в Алтайском крае, а зарегистрировали его в Московской области и наоборот. Поэтому количество родившихся и зарегистрированных малышей в крае не совпадает", – уточняют в ведомстве.
В топ-5 самых популярных имен для мальчиков в 2024 году вошли Артем, Александр, Михаил, Тимофей, Матвей. Есть среди маленьких жителей Алтайского края и дети с такими редкими именами, как Теодор, Пламен, Эвальд, Мэйсон, Стефан, Тим, Янис, Марк-Марсель, Милон, Рональд, Дамиан, Макей, Лев-Теоман, Дэвальд, Эрих, Вильям, Конрад, Сэм, Ким, Гор, Дар.
Девочек родители чаще всего называли Софией, Евой, Анной, Варварой и Викторией. В списке редких – Графинья, Капитолина, Русалина, Богдарина, Илария, Мелита, Ариэль, Златеника, Кирьяна, Микаэлла, Милолика, Анелия, Велесея, Мариэта, Паулина, Луна, Рубина, Аврелия, Амальтея, Франческа, Вилена, Герда, Патриция.
19:46:39 29-12-2024
Девочек рожали мигранты!
00:04:42 30-12-2024
Гость (19:46:39 29-12-2024) Девочек рожали мигранты! ...
Вижу словно ясный день, как мигранты называют звоих дочерей Златеника или Франческа. Наверное учили русский по Толкину или Божественной комедии
20:03:30 29-12-2024
Госпидя, больные на голову родителя.
20:25:40 29-12-2024
Ну Конокрад понятно ещё. А про графин ничо не понял.
21:48:07 29-12-2024
Предлагаю новое имя : Ржака-Златениха.
Вы все удивляетесь. Телевизор, телевизор. Да сами они такие. Глухая провинция, совсем глухая. С 10% населения, выезжавшими когда-либо хотя бы за Урал..
УРОВЕНЬ!
21:49:01 29-12-2024
Графинья - это наверное от слова "графин". Все остальные понятно.
23:06:43 29-12-2024
Забыты такие имена, как Длиннослав, Глубокослав, Любодыр и прочие красивые
00:01:11 30-12-2024
Разве у нас не принят закон, согласно которому нельзя давать в качестве имён титулы?
10:30:26 30-12-2024
Мозгов нет у этих родителей. Используйте простые русские имена, а не забугорные
11:23:51 30-12-2024
Гость (10:30:26 30-12-2024) Мозгов нет у этих родителей. Используйте простые русские име...
Если быть точным, то "простые русские имена" это Владимир, Ждан, Незван, Первак, Доброжир, Гостосмысл, Путята... Почти все остальные к нам пришли из других языков. Вы до сих уверены в своём желании?
17:24:08 30-12-2024
А чё не Пузырь и Конкордия?
19:56:44 30-12-2024
Гость (17:24:08 30-12-2024) А чё не Пузырь и Конкордия? ...
Тю... Ты о чем. Не поняли про что ты.