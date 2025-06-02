Грань лета – 2025. В Барнауле пройдет масштабный мультиформатный фестиваль
Рассказываем о программе, артистах и локациях
02 июня 2025, 16:20, ИА Амител erid: 2W5zFJF8vun
Этим летом Барнаул встречает новое масштабное событие – мультиформатный фестиваль "Грань", сочетающий в себе музыку, творчество, спорт и лекции от ведущих спикеров.
Что такое "Грань"?
"Грань"– это фестиваль под открытым небом, который пройдет с 20 по 22 июня 2025 года на гребном канале. Здесь будут выступать известные хедлайнеры, любимые местные артисты и диджеи, пройдет множество разнообразных спортивных тренировок и лекций от экспертов из различных областей, будет работать пляжная зона и фуд-корт, а также большая зона кемпинга.
Это крупное событие, не имеющее одной темы, – здесь собрано все для того, чтобы любой желающий нашел занятие по душе и провел летние выходные так, чтобы их хотелось вспоминать снова и снова.
Какие артисты будут выступать?
Хедлайнерами фестиваля стали сразу три известные группы: The Hatters*, Captown* и "Хлеб". Впервые Барнаул принимает сразу трех крупных артистов на одной сцене летнего события.
Также гостей порадуют выступлениями и местные артисты. Среди них будут кавер-группы Ayavaska, "Ваниль", "Кайф" и Eva Orchestra*. А еще с главной сцены вы услышите лучшие сеты диджеев – Артема Рогачева, Юлии Петровой, DJ Sernuk*, DJ Riddle* и многих других. Музыка станет неотъемлемой частью фестиваля.
Что еще будет на фестивале?
"Грань" по-настоящему богата на интерактивные площадки и многообразие локаций:
- большая спортивная зона с множеством тренировок от ведущих тренеров города, аквааэробикой и сапами;
- фуд-корт с разнообразными блюдами на любой вкус;
- лекторий с лекциями от экспертов из различных сфер. Вы узнаете все о мобильной съемке, закулисье актерской жизни, секретах известных кинокартин, правильном питании и здоровье, создании креативных идей. Эта локация точно поможет расширить кругозор;
- Game Bar* – локация с настольными играми, где можно провести время в компании, познакомиться с новыми людьми или просто передохнуть от жаркого солнца.
Отдельного внимания заслуживает зона кемпинга – локация, на которой вы сможете установить свою палатку и жить в ней на протяжении всех дней фестиваля. Приятным бонусом здесь станут закрытые мероприятия, утренние DJ-сеты, гриль-зона и разговоры у костра под звездным небом. Это место создано для тех, кто не хочет упустить ни минуты события.
Можно ли на фестиваль с детьми?
Да, на "Грань" можно приходить всей семьей. Для этого создана специальная категория – "семейный билет", а дети до 13 лет допускаются на фестиваль бесплатно. А для тех, кто планирует посетить фестиваль вдвоем, есть категория "парного билета".
С подробностями обо всех категориях билетов и их возможностях вы можете ознакомиться на сайте фестиваля festgran.ru. Следить за новостями и первым узнавать все детали программы – в телеграм-канале. А по промокоду "АМИК" вы получите скидку 20% на все категории билетов. Станьте частью "Грани" и дайте яркий старт лету-2025.
*Hatters ("Хетерс"), Captown ("Кэптаун"), Ayavaska ("Аяваска"), Eva Orchestra ("Эва оркестра"), DJ Sernuk ("Диджей Сернук"), DJ Riddle ("Диджей Риддл"), Game Bar ("Гейм бар")
Фото: freepik.com
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