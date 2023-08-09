Грандиозная распродажа: где в Барнауле купить керамическую плитку, обои и сантехнику
С 10 по 20 августа в Kerama Marazzi можно купить все, что надо, со скидкой 20%
09 августа 2023, 09:55, ИА Амител LjN8KWFDU
Лето – самое удобное время для ремонта и обновления интерьера. А для тех, кто собирается сделать новую кухню, ванную комнату или гостиную, еще и самое выгодное, ведь с 10 по 20 августа 2023 года в магазине Kerama Marazzi* стартует грандиозная распродажа. Там можно будет приобрести керамическую плитку, обои, сантехнику и мебель для ванной со скидкой 20% на весь ассортимент.
Более 5000 товаров для ремонта и обустройства
В фирменных магазинах Kerama Marazzi чего только нет: от мозаики до керамических панелей формата супермакси, обои, сантехника и мебель для ванных комнат, смесители и душевые ограждения. Разные форматы, стили, ценовая категория – здесь каждый сможет выбрать подходящий вариант. Удобная выставка и продуманный до мелочей дизайн магазинов позволит сделать подбор материалов максимально комфортным.
Обустройте идеальную ванную комнату
Если вы планируете обустроить свою ванную комнату, в Kerama Marazzi широкий выбор фирменной сантехники и мебели для ванной. Вы сможете выбрать подходящий размер и стиль раковины, зеркала, смесителей, мебели для ванной комнаты. Обратите внимание на новое направление – душевые ограждения Kerama Marazzi.
Авторский дизайн и идеальное сочетание с сериями керамической плитки – вот что отличает сантехнику и мебель Kerama Marazzi. Конечно, ванная должна быть не только красивой, но еще и функциональной и качественной. Именно такая она в будет в Kerama Marazzi. Кстати, на всю сантехнику и мебель действует гарантия до 15 лет.
Тумба LATO* + раковина LATO – от 14,2 тыс. руб. вместо 17,7 тыс.
Унитаз Plaza Modern* подвесной безободковый, белый глянцевый – от 13,1 тыс. руб. вместо 16,3 тыс.
На некоторые артикулы действует скидка до 55%.
Тумба Canaletto* подвесная с ящиками 60, белая матовая – от 25,2 тыс. руб. вместо 38,8 тыс.
Смотреть список в интернет-магазине.
- Тумба и раковина LATO
- Унитаз Plaza Modern
- Тумба Canaletto
Керамическая плитка и керамогранит
Керамическая плитка и керамогранит обладают многочисленными преимуществами по сравнению с другими вариантами отделки. Они невероятно прочны и долговечны в эксплуатации, что делает их отличной инвестицией в ваш дом.
Тематические коллекции плитки и керамогранита позволят подобрать именно то, что будет отражать ваш вкус и характер. А благодаря бесплатному дизайн-проекту вы сможете примерить понравившиеся серии на свой интерьер и спланировать ремонт до мелочей.
Керамическая плитка "Корредо" – от 613,6 руб./кв.м вместо 767 руб./кв.м
Керамическая плитка "Алентежу" – от 1812 руб./кв.м вместо 2265 руб./кв.м
Новинка! Керамическая плитка "Сеттиньяно" 9,9*20 см – от 1163,2 руб./кв.м вместо 1454,00 руб./кв.м
- Керамическая плитка "Корредо"
- Керамическая плитка "Алентежу"
- Керамическая плитка "Сеттиньяно"
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Обои, которые прослужат долго
Ассортимент обоев Kerama Marazzi – 248 артикулов в 26 сериях. Привычная классика и эффектные яркие принты – есть варианты для всех стилей и помещений. Виниловые обои на флизелиновой основе – плотные, прочные, не выцветают со временем и помогут скрыть мелкие дефекты.
На некоторые артикулы обоев действует скидка 40%.
Новинка! Обои "Апрель" 1,06*10,5 м – от 3,4 тыс. руб. за рулон вместо 4,3 тыс.
Новинка! Обои "Коллаж" 1,06*10,5 м – от 3,4 тыс. руб. за рулон вместо 4,3 тыс.
Обои "Оазис" 1,06*10,5 м – от 2,6 тыс. руб. за рулон вместо 4,3 тыс.
- Обои "Апрель"
- Обои "Коллаж"
- Обои "Оазис"
Сложно определиться с выбором?
Если вы еще не определились с дизайном своего помещения, продавцы-консультанты Kerama Marazzi всегда готовы помочь. Здесь подготовят 3D* дизайн-проект или же предложат быстрый эскиз для расчета необходимого количества материала. А пока вы занимаетесь своими планами, ваши дети смогут провести время в детском уголке. Заказать дизайн-проект можно прямо сейчас по ссылке. Это бесплатно.
Разнообразие интерьерных решений
В магазине Kerama Marazzi вы найдете многообразие интерьерных уголков, выполненных в самых разных стилях – от классики до модерна. Здесь каждый гость сможет легко выбрать подходящее решение для своего дома.
Не упустите возможность обновить интерьер вашего дома со скидкой 20%!
Уже сейчас посетите магазины Kerama Marazzi или интернет-магазин, чтобы выбрать то, что вам нравится и успеть совершить покупку с выгодой.
Kerama Marazzi
Барнаул, ул. Малахова, 94Б
8-966-031-53-40
с 10:00 до 20:00 ежедневно
Интернет-магазинООО "Сибирь-Керама", ОГРН 1165476075500, 630017, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Военная, 9/2, 1 этаж, помещение 20
* Kerama Marazzi ("Керама Марацци"), LATO ("Лато"), Plaza Modern ("Плаза Модерн"), Canaletto ("Каналетто"), 3D (3Дэ)Реклама
10:16:17 09-08-2023
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