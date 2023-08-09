С 10 по 20 августа в Kerama Marazzi можно купить все, что надо, со скидкой 20%

09 августа 2023, 09:55, ИА Амител LjN8KWFDU

Фото: магазин Kerama Marazzi

Лето – самое удобное время для ремонта и обновления интерьера. А для тех, кто собирается сделать новую кухню, ванную комнату или гостиную, еще и самое выгодное, ведь с 10 по 20 августа 2023 года в магазине Kerama Marazzi* стартует грандиозная распродажа. Там можно будет приобрести керамическую плитку, обои, сантехнику и мебель для ванной со скидкой 20% на весь ассортимент.

Более 5000 товаров для ремонта и обустройства

В фирменных магазинах Kerama Marazzi чего только нет: от мозаики до керамических панелей формата супермакси, обои, сантехника и мебель для ванных комнат, смесители и душевые ограждения. Разные форматы, стили, ценовая категория – здесь каждый сможет выбрать подходящий вариант. Удобная выставка и продуманный до мелочей дизайн магазинов позволит сделать подбор материалов максимально комфортным.

Фото: Kerama Marazzi / Виталий Иванов

Обустройте идеальную ванную комнату

Если вы планируете обустроить свою ванную комнату, в Kerama Marazzi широкий выбор фирменной сантехники и мебели для ванной. Вы сможете выбрать подходящий размер и стиль раковины, зеркала, смесителей, мебели для ванной комнаты. Обратите внимание на новое направление – душевые ограждения Kerama Marazzi.

Авторский дизайн и идеальное сочетание с сериями керамической плитки – вот что отличает сантехнику и мебель Kerama Marazzi. Конечно, ванная должна быть не только красивой, но еще и функциональной и качественной. Именно такая она в будет в Kerama Marazzi. Кстати, на всю сантехнику и мебель действует гарантия до 15 лет.

Тумба LATO* + раковина LATO – от 14,2 тыс. руб. вместо 17,7 тыс.

Унитаз Plaza Modern* подвесной безободковый, белый глянцевый – от 13,1 тыс. руб. вместо 16,3 тыс.

На некоторые артикулы действует скидка до 55%.

Тумба Canaletto* подвесная с ящиками 60, белая матовая – от 25,2 тыс. руб. вместо 38,8 тыс.

Смотреть список в интернет-магазине.

Тумба и раковина LATO

Унитаз Plaza Modern

Тумба Canaletto



Фото: магазин Kerama Marazzi

Керамическая плитка и керамогранит

Керамическая плитка и керамогранит обладают многочисленными преимуществами по сравнению с другими вариантами отделки. Они невероятно прочны и долговечны в эксплуатации, что делает их отличной инвестицией в ваш дом.

Тематические коллекции плитки и керамогранита позволят подобрать именно то, что будет отражать ваш вкус и характер. А благодаря бесплатному дизайн-проекту вы сможете примерить понравившиеся серии на свой интерьер и спланировать ремонт до мелочей.

Керамическая плитка "Корредо" – от 613,6 руб./кв.м вместо 767 руб./кв.м

Керамическая плитка "Алентежу" – от 1812 руб./кв.м вместо 2265 руб./кв.м

Новинка! Керамическая плитка "Сеттиньяно" 9,9*20 см – от 1163,2 руб./кв.м вместо 1454,00 руб./кв.м

Керамическая плитка "Корредо"

Керамическая плитка "Алентежу"

Керамическая плитка "Сеттиньяно"















Фото: магазин Kerama Marazzi

Обои, которые прослужат долго

Ассортимент обоев Kerama Marazzi – 248 артикулов в 26 сериях. Привычная классика и эффектные яркие принты – есть варианты для всех стилей и помещений. Виниловые обои на флизелиновой основе – плотные, прочные, не выцветают со временем и помогут скрыть мелкие дефекты.

На некоторые артикулы обоев действует скидка 40%.

Новинка! Обои "Апрель" 1,06*10,5 м – от 3,4 тыс. руб. за рулон вместо 4,3 тыс.

Новинка! Обои "Коллаж" 1,06*10,5 м – от 3,4 тыс. руб. за рулон вместо 4,3 тыс.

Обои "Оазис" 1,06*10,5 м – от 2,6 тыс. руб. за рулон вместо 4,3 тыс.

Обои "Апрель"

Обои "Коллаж"

Обои "Оазис"



Фото: магазин Kerama Marazzi

Сложно определиться с выбором?

Если вы еще не определились с дизайном своего помещения, продавцы-консультанты Kerama Marazzi всегда готовы помочь. Здесь подготовят 3D* дизайн-проект или же предложат быстрый эскиз для расчета необходимого количества материала. А пока вы занимаетесь своими планами, ваши дети смогут провести время в детском уголке. Заказать дизайн-проект можно прямо сейчас по ссылке. Это бесплатно.

Разнообразие интерьерных решений

В магазине Kerama Marazzi вы найдете многообразие интерьерных уголков, выполненных в самых разных стилях – от классики до модерна. Здесь каждый гость сможет легко выбрать подходящее решение для своего дома.

Фото: магазин Kerama Marazzi

Не упустите возможность обновить интерьер вашего дома со скидкой 20%!

Уже сейчас посетите магазины Kerama Marazzi или интернет-магазин, чтобы выбрать то, что вам нравится и успеть совершить покупку с выгодой.

Kerama Marazzi

Барнаул, ул. Малахова, 94Б

8-966-031-53-40

с 10:00 до 20:00 ежедневно

Интернет-магазинООО "Сибирь-Керама", ОГРН 1165476075500, 630017, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Военная, 9/2, 1 этаж, помещение 20

* Kerama Marazzi ("Керама Марацци"), LATO ("Лато"), Plaza Modern ("Плаза Модерн"), Canaletto ("Каналетто"), 3D (3Дэ)

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