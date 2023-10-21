Гранты на проекты в сфере экономики могут получить предприниматели Алтайского края
За счет гранта можно покрыть до 70 % расходов, предусмотренных на реализацию проекта
21 октября 2023, 10:05, ИА Амител
Предприниматели Алтайского края могут получить гранты для реализации проектов в приоритетных сферах экономики. Заявки на получение грантов принимает управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Подать заявку можно с 18.10.2023 по 16.11.2023 включительно.
Что за грант, на который могут рассчитывать предприниматели?
Гранты выделяются на реализацию проектов в приоритетных сферах. И это дополнение к комплексу мероприятий национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", которые инициировал президент России Владимир Путин.
Какова сумма гранта?
Грант предоставляется в размере до 70 % расходов, предусмотренных проектом на его реализацию, но не более 2 млн рублей в год на одного субъекта, при условии софинансирования субъектом расходов, связанных с реализацией проекта, в размере не менее 30 %.
Кто может рассчитывать на получение гранта?
Претендовать на получение такой меры поддержки могут предприниматели, которые собираются реализовать проекты в таких сферах, как индустрия детских товаров, ремесленное мастерство, а также иные проекты в сельских территориях, в том числе в сфере развития торговли.
Каким условиям должны соответствовать предприниматели?
В числе обязательных требований для предпринимателей, претендующих на получение гранта:
- Они не должны являться иностранными юридическими лицами.
- Не должны иметь просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и прочей задолженности по денежным обязательствам перед Алтайским краем;
- Юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не должна быть введена процедура банкротства, их деятельность не должна быть приостановлена.
- должны иметь среднесписочную численность работников не менее двух человек (для субъектов с проектом по направлениям: "Развитие торговли"; "Ремесленное мастерство" - не менее 1 человека);
- должны иметь среднемесячную заработную плату одного работника в размере не менее МРОТ.
Подробнее о требованиях смотрите по ссылке: https://altsmb.ru/images/docs/fincred/Obyv_2023fin.pdf
Какие документы нужно подать, чтобы подать заявку на грант?
Формы документов, по которым осуществляется прием заявок, размещены на сайте управления в разделе: финансово-кредитная поддержка. Смотрите их по ссылке: http://www.altsmb.ru/index.php/working/fincred-support.
Документы (заявки) субъектов принимаются управлением, на бумажном носителе по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 26, каб. 503. Также заявку можно подать в электроном виде посредствам автоматизированной информационной системы управления процессами оказания государственной поддержки в Алтайском крае: https://omgp.alregn.ru/web/guest.
Инструкция по работе с указанным информационным ресурсом размещена на его главной странице. Телефоны для консультаций: 38-05-18; 24-24-82.
Объявление о проведении отбора: https://altsmb.ru/images/docs/fincred/Obyv_2023fin.pdf.
А где узнать подробности?
Получить дополнительные консультации по подготовке необходимого пакета документов можно по тел "горячей линии" регионального центра "Мой бизнес": 8-800-222-83-22.
Комментарии 0