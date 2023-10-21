Гранты на проекты в сфере экономики могут получить предприниматели Алтайского края

За счет гранта можно покрыть до 70 % расходов, предусмотренных на реализацию проекта

21 октября 2023, 10:05, ИА Амител

Деньги. Фото: amic.ru

Предприниматели Алтайского края могут получить гранты для реализации проектов в приоритетных сферах экономики. Заявки на получение грантов принимает управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Подать заявку можно с 18.10.2023 по 16.11.2023 включительно.

Что за грант, на который могут рассчитывать предприниматели?

Гранты выделяются на реализацию проектов в приоритетных сферах. И это дополнение к комплексу мероприятий национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", которые инициировал президент России Владимир Путин.

Какова сумма гранта?

Грант предоставляется в размере до 70 % расходов, предусмотренных проектом на его реализацию, но не более 2 млн рублей в год на одного субъекта, при условии софинансирования субъектом расходов, связанных с реализацией проекта, в размере не менее 30 %.

Кто может рассчитывать на получение гранта?

Претендовать на получение такой меры поддержки могут предприниматели, которые собираются реализовать проекты в таких сферах, как индустрия детских товаров, ремесленное мастерство, а также иные проекты в сельских территориях, в том числе в сфере развития торговли.

Каким условиям должны соответствовать предприниматели?

В числе обязательных требований для предпринимателей, претендующих на получение гранта:

- Они не должны являться иностранными юридическими лицами.

- Не должны иметь просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и прочей задолженности по денежным обязательствам перед Алтайским краем;

- Юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не должна быть введена процедура банкротства, их деятельность не должна быть приостановлена.

- должны иметь среднесписочную численность работников не менее двух человек (для субъектов с проектом по направлениям: "Развитие торговли"; "Ремесленное мастерство" - не менее 1 человека);

- должны иметь среднемесячную заработную плату одного работника в размере не менее МРОТ.

Подробнее о требованиях смотрите по ссылке: https://altsmb.ru/images/docs/fincred/Obyv_2023fin.pdf

Какие документы нужно подать, чтобы подать заявку на грант?

Формы документов, по которым осуществляется прием заявок, размещены на сайте управления в разделе: финансово-кредитная поддержка. Смотрите их по ссылке: http://www.altsmb.ru/index.php/working/fincred-support.

Документы (заявки) субъектов принимаются управлением, на бумажном носителе по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 26, каб. 503. Также заявку можно подать в электроном виде посредствам автоматизированной информационной системы управления процессами оказания государственной поддержки в Алтайском крае: https://omgp.alregn.ru/web/guest.

Инструкция по работе с указанным информационным ресурсом размещена на его главной странице. Телефоны для консультаций: 38-05-18; 24-24-82.

Объявление о проведении отбора: https://altsmb.ru/images/docs/fincred/Obyv_2023fin.pdf.

А где узнать подробности?

Получить дополнительные консультации по подготовке необходимого пакета документов можно по тел "горячей линии" регионального центра "Мой бизнес": 8-800-222-83-22.