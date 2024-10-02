Гражданин Киргизии в Подмосковье угрожал отрезать голову девятилетнему ребенку

Возбуждено уголовное дело

02 октября 2024, 17:49, ИА Амител

Ножи / Фото: unsplash.com

Уголовное дело возбудили в Подмосковье из-за угроз в адрес девятилетнего ребенка со стороны выходца из Киргизии. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

По словам собеседника, инцидент произошел в декабре 2023 года в поселке Дрожжино Ленинского городского округа. Подозреваемый мужчина прислал в школьный чат аудиосообщение. В нем он пообещал убить мальчика и его мать.

"Человек угрожал обезглавить моего ребенка", – рассказала мама потерпевшего.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".