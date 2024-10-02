НОВОСТИПроисшествия

Гражданин Киргизии в Подмосковье угрожал отрезать голову девятилетнему ребенку

Возбуждено уголовное дело

02 октября 2024, 17:49, ИА Амител

Ножи / Фото: unsplash.com
Ножи / Фото: unsplash.com

Уголовное дело возбудили в Подмосковье из-за угроз в адрес девятилетнего ребенка со стороны выходца из Киргизии. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

По словам собеседника, инцидент произошел в декабре 2023 года в поселке Дрожжино Ленинского городского округа. Подозреваемый мужчина прислал в школьный чат аудиосообщение. В нем он пообещал убить мальчика и его мать.

"Человек угрожал обезглавить моего ребенка", – рассказала мама потерпевшего.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

Происшествия

Комментарии 7

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Коля

18:35:19 02-10-2024

В декабре 23го?

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Гость

19:01:29 02-10-2024

Как киргиз оказался в хкольном чате ?

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Гость

20:25:58 02-10-2024

Гость (19:01:29 02-10-2024) Как киргиз оказался в хкольном чате ? ... в классах их дофига уже. и в простых школах и в частных

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Гость

20:35:31 02-10-2024

Гость (19:01:29 02-10-2024) Как киргиз оказался в хкольном чате ? ... Вошел в него.

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гость

20:42:23 02-10-2024

Гость (19:01:29 02-10-2024) Как киргиз оказался в хкольном чате ? ... А вы в школе давно бывали? Что мешает киргизу(таджику, арабу, индусу и т.д.) иметь паспорт РФ и водить своих отпрысков в школу.

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Гость

22:04:38 02-10-2024

гость (20:42:23 02-10-2024) А вы в школе давно бывали? Что мешает киргизу(таджику, арабу... Совесть

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Гость

07:53:25 03-10-2024

Гость (22:04:38 02-10-2024) Совесть... Смешно

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