Гражданин Киргизии в Подмосковье угрожал отрезать голову девятилетнему ребенку
Возбуждено уголовное дело
02 октября 2024, 17:49, ИА Амител
Ножи / Фото: unsplash.com
Уголовное дело возбудили в Подмосковье из-за угроз в адрес девятилетнего ребенка со стороны выходца из Киргизии. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.
По словам собеседника, инцидент произошел в декабре 2023 года в поселке Дрожжино Ленинского городского округа. Подозреваемый мужчина прислал в школьный чат аудиосообщение. В нем он пообещал убить мальчика и его мать.
"Человек угрожал обезглавить моего ребенка", – рассказала мама потерпевшего.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".
18:35:19 02-10-2024
В декабре 23го?
19:01:29 02-10-2024
Как киргиз оказался в хкольном чате ?
20:25:58 02-10-2024
Гость (19:01:29 02-10-2024) Как киргиз оказался в хкольном чате ? ... в классах их дофига уже. и в простых школах и в частных
20:35:31 02-10-2024
Гость (19:01:29 02-10-2024) Как киргиз оказался в хкольном чате ? ... Вошел в него.
20:42:23 02-10-2024
Гость (19:01:29 02-10-2024) Как киргиз оказался в хкольном чате ? ... А вы в школе давно бывали? Что мешает киргизу(таджику, арабу, индусу и т.д.) иметь паспорт РФ и водить своих отпрысков в школу.
22:04:38 02-10-2024
гость (20:42:23 02-10-2024) А вы в школе давно бывали? Что мешает киргизу(таджику, арабу... Совесть
07:53:25 03-10-2024
Гость (22:04:38 02-10-2024) Совесть... Смешно