Гражданин Таджикистана задул свечи в церкви и толкнул прихожанку

Молодого человека задержали

19 июня 2024, 19:26, ИА Амител

Мужчина задувает свечи в церкви / Кадр из видео / Следственный комитет

В Москве задержали гражданина Таджикистана, задувшего свечи в церкви и толкнувшего прихожанку. Об этом сообщили в СК.

В телеграм-канале московского Следственного комитета появилась информация о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

Согласно сообщению ведомства, 18 июня 2024 года в дневное время некий человек, желая оскорбить религиозные чувства православных верующих, потушил свечи в церкви, а затем применил насилие в отношении одной из прихожанок этого храма.

Следствие намерено просить суд об аресте подозреваемого.

По информации портала Baza, задержанным оказался 20-летний Аскар Бутаев. Он недавно приехал в Россию и проживал в хостеле неподалеку от церкви. Очевидцы сообщают, что Бутаев затушил все свечи в храме святого праведного воина адмирала Федора Ушакова и затем оттолкнул одну из прихожанок.