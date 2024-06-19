Гражданин Таджикистана задул свечи в церкви и толкнул прихожанку
Молодого человека задержали
19 июня 2024, 19:26, ИА Амител
В Москве задержали гражданина Таджикистана, задувшего свечи в церкви и толкнувшего прихожанку. Об этом сообщили в СК.
В телеграм-канале московского Следственного комитета появилась информация о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.
Согласно сообщению ведомства, 18 июня 2024 года в дневное время некий человек, желая оскорбить религиозные чувства православных верующих, потушил свечи в церкви, а затем применил насилие в отношении одной из прихожанок этого храма.
Следствие намерено просить суд об аресте подозреваемого.
По информации портала Baza, задержанным оказался 20-летний Аскар Бутаев. Он недавно приехал в Россию и проживал в хостеле неподалеку от церкви. Очевидцы сообщают, что Бутаев затушил все свечи в храме святого праведного воина адмирала Федора Ушакова и затем оттолкнул одну из прихожанок.
05:48:51 20-06-2024
В Москве задержали гражданина Таджикистана. ---"Ценный специалист", без таких промышленности страны хана. Удивительно, что гражданство не успел получить, денег наверное не хватило на экзамены))
06:43:56 20-06-2024
ВВП (05:48:51 20-06-2024) В Москве задержали гражданина Таджикистана. ---"Ценный специ... а ты готов пойти улицы мести?
06:55:14 20-06-2024
Гость (06:43:56 20-06-2024) а ты готов пойти улицы мести?... Оглянитесь, много вы видите вокруг вас таджиков дворников. Да и в нерезиновой их не так уж много, больше на базарах встретите.
08:01:05 20-06-2024
Гость (06:43:56 20-06-2024) а ты готов пойти улицы мести?... А ты готов за это платить не как таджику? Готов отправить их в новые регионы вместо наших? Тогда среди наших найдутся готовые лучше помести. А таджик если придет с победой, заслужит, будет мести. А нет, ну тогда нет. Не то время, чтобы наши были там для того, чтобы не наши тут спокойно мели. У себя пусть спокойно метут
18:05:49 20-06-2024
Гость (08:01:05 20-06-2024) А ты готов за это платить не как таджику? Готов отправить их... А как по поводу что у нас в Стране все профессии в почёте ? Забыли старое , не к добру такое .
11:37:37 20-06-2024
Гость (06:43:56 20-06-2024) а ты готов пойти улицы мести?... Уважаемый, таджики улицы не метут, их удел - торговля, говорю с уверенностью, т.к. за 4 года жизни в Самарканде (многонациональный город в советское время) узнала очень четкое деление сфер деятельности между таджиками, узбеками, туркменами и евреями.
14:17:38 20-06-2024
Гость (11:37:37 20-06-2024) Уважаемый, таджики улицы не метут, их удел - торговля, говор... Про торговлю и дворников не знаю, в Барнауле встречались таджики в медицине (видимо, учились у нас в медколледже и медунивере), а также занимаются строительством и ремонтами. О ремонте не удалось договориться, они просили достаточно большую сумму, но из разговора выяснилось, что имеют очень примерное представление о процессе, поэтому мы решили не рисковать, не портить дорогостоящие материалы.
07:53:50 20-06-2024
Что случилось? Ведь совсем недавно таджики в России считались уравновешенными, трудолюбивыми, спокойными. Такое впечатление, что их народ специально обрабатывают некие силы, враждебные России, избрали для создания "антиРоссии".
08:04:43 20-06-2024
Может они не в курсе про Крокус? Про обстановку, из-за которой много кто может дать им в дыню, заняты другим? Значит уполномоченным лицам надо им сильней это объяснять, уполномоченных для этого и оставили здесь, а не отправили туда
10:40:35 20-06-2024
Представьте, что было бы с русским, осквернившим мечеть в Таджикистане...
11:33:12 20-06-2024
На родину срочно без права въезда в Россию пожизненно!