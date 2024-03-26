Гражданина среднеазиатской республики задержали в Петербурге за посты о теракте

По словам собеседника агентства, мужчина публиковал одобрительные комментарии действиям террористов, надеясь, что его не найдут под псевдонимом

26 марта 2024, 21:23, ИА Амител

Наручники / Фото: unsplash.com

В Санкт-Петербурге задержали гражданина одной из среднеазиатских республик, который публиковал в социальных сетях одобрительные комментарии под новостями о теракте в "Крокус сити холле". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, мужчина публиковал одобрительные комментарии, надеясь, что его не найдут под псевдонимом.

"Однако, правоохранители оперативно установили личность пользователя социальной сети и задержали по месту жительства", — добавил источник.Сейчас правоохранительные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности").