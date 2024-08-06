Греби скорее. Алтайские строители "приручили" дракона и выяснили, кто быстрее

Рассказываем и показываем, как в Барнауле весело и с брызгами отметили День строителя

06 августа 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KJEEj

Регата от "Жилищной инициативы" / Фото: Екатерина Быкова / amic.ru

Каждый год алтайская компания "Жилищная инициатива" отмечает День строителя спортивным праздником. То в футбол играют, то в волейбол, то в разные командные игры. В 2024-м решили стать частью набирающего популярность в Барнауле гребного тренда. И пригласили в минувшие выходные на гребной канал своих партнеров и подрядчиков. За победу на лодках "Дракон" сражались девять команд. Потрясающие эмоции, драйв, брызги и крики болельщиков, а еще пицца, сладости, музыка и развлечение для детей – так весело профессиональный праздник еще не отмечали.

"Сам бог велел"

Почему именно гребля, amic.ru пояснил руководитель компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов.

"Спортивные соревнования – уже традиция для нас. Это укрепляет, я бы даже сказал, цементирует коллектив. В этом году решили греблю сделать, потому что это модно и в новинку для большинства из нас. Да и сам бог велел приехать в это красивое место, известное сегодня по всей стране. А чтобы было еще интереснее, пригласили партнеров", – сказал известный алтайский строитель.

Кстати, сам Юрий Гатилов тоже участвовал, был в одной из команд и вместе с коллегами активно греб к финишу.

Юрий Гатилов / Фото: Екатерина Быкова / amic.ru

А всего команд было девять. Сразу четыре – от самой "Жилищной инициативы", по две – от "Алтайгражданпроекта" и "ЖБИ Сибири", а также команда "АКТО". Юрий Гатилов пояснил: принять участие могли все желающие, поэтому никто не ограничивал количество команд. Прежде всего, это праздник для работников, возможность весело и интересно провести время с семьей и коллегами.

Хотя и за победу все боролись по-настоящему. Кто-то перед заплывом делал разминку, кто-то обсуждал, кого из участников куда лучше посадить, кто-то тренировался держать весло еще на берегу, а кто-то гулял по территории гребного канала. Ведь все участники не имеют никакого отношения к гребному спорту и здесь никогда не были. А посмотреть им было на что.

"Гребной канал – один из красивейших спортивных объектов в России и мире. В Кубке чемпионов с 2018 года здесь участвовали в соревнованиях представители 24 стран, а в этапе Кубка мира – 57 стран. Это современный и самый глубокий в мире рукотворный канал с активно развивающейся инфраструктурой. Рады, что вы сегодня у нас в гостях, и надеюсь, такие состязания станут традицией", – рассказал заместитель директора краевой школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени К. Костенко Дмитрий Кощеев. Он же выступил главным судьей.

Дмитрий Кощеев / Фото: Екатерина Быкова / amic.ru

В соревнованиях было три полуфинальных заезда. Три команды-победителя в этих заездах вышли в финал. И еще четвертая команда – та, что пришла к финишу второй быстрее остальных. В итоге за победу боролись две команды от ЖИ, по одной – от ЖБИ и АКТО.

"Драконье" золото взяла команда "Жилищной инициативы" в синих футболках, бронзу – сотрудников ЖИ в белых футболках. Второе, "серебряное" место у ЖБИ. Юрий Гатилов вручил победителям денежные сертификаты от "Жилищной инициативы" и пообещал проводить что-то подобное каждый год.

"Соревнования удались, я даже не ожидал такого", – отметил во время награждения руководитель ЖИ.

Регата от "Жилищной инициативы" / Фото: Екатерина Быкова / amic.ru

"Быть к этому причастным очень круто"

Юрий Гатилов – не единственный руководитель, который участвовал в состязании. Весло взял и генеральный директор группы компаний "ЖБИ Сибири" Кирилл Овсянников.

"Классные ощущения, когда восемь человек подстроились под единый ритм, работали как одна сердечная мышца. Адреналин, желание победить, интересный вид спорта. Быть к этому причастным очень круто", – рассказал он amic.ru сразу после победного заплыва в полуфинале.

Кирилл Овсянников / Фото: Екатерина Быкова / amic.ru

Кирилл Овсянников поблагодарил "Жилищную инициативу" за приглашение и организацию такого праздника.

"Мы все тут простые ребята, не связанные со спортом. Но при этом все профессионалы в своем деле – инженеры, специалисты. И это очень замечательно, что мы вот так общаемся и внутри компаний, и с партнерами не только на рабочие темы", – добавил Овсянников.

Регата от "Жилищной инициативы" / Фото: Екатерина Быкова / amic.ru

Генеральный директор ООО "Проектный институт "Алтайгражданпроект" Владимир Колотов тоже с удовольствием бы поучаствовал, но уступил место в лодке коллегам. Болеть за своих он пришел с женой и дочерью.

"Спорт, семья, сближение коллективов – это все очень правильные темы, которые надо поддерживать. Люди пересекаются в неформальной обстановке, общаются, проводят время с удовольствием. Все это очень важно, потому что это, так или иначе, улучшает качество работы. Большое спасибо коллегам за это мероприятие", – отметил Владимир Колотов.

Владимир Колотов с семьей / Фото: Екатерина Быкова / amic.ru

"Восторг и эмоции"

Инженер ПТО компании-застройщика "Новосибирский квартал" (дочернее предприятие "Жилищной инициативы") Юлия Десятова и ее команда вообще приехали из Новосибирска.

"Никогда не занималась греблей, оттого и интереснее было поучаствовать, попробовать. Здорово, что компания проводит такие мероприятия", – поделилась девушка.

Ее поддерживал молодой человек Станислав.

Юлия и Станислав / Фото: Екатерина Быкова / amic.ru

"Я работаю в крупной российской компании, и даже они такого не проводят. Это классно, командный дух очень развивает", – добавил парень.

Уже после заплыва Юлия Десятова призналась: эмоций получила намного больше, чем ожидала. Грести оказалось непросто, но оно того стоило.

О том же сказали (тоже сразу после заплыва, еще даже толком не отдышавшись) руководитель сметного отдела в ЖИ Анастасия Сафиуллина и каменщик Сергей Дедловский.

"Очень весело, очень теплая вода, просто восторг и эмоции. Хорошо укрепляет корпоративный дух, хотя он у нас и так развит, делает коллектив более сплоченным, да и саму работу интереснее", – отметила Анастасия.

Cотрудник "ЖБИ Сибири" Николай в этот раз только болел, но и сам бы не отказался поплавать на "Драконах".

"Ну здорово же, здорово! Мы активно болели за наших ребят, а в следующий раз я и сам бы поучаствовал", – сказал он amic.ru.

Победители регаты от "Жилищной инициативы" / Фото: Екатерина Быкова / amic.ru

Журналист amic.ru пообщался со многими участниками и болельщиками. И все остались в восторге и от гребли, и от организации мероприятия. В этот день была настоящая жара, и всегда можно было подойти к импровизированному кафе, покрепиться и попить воды или сока. А кто-то даже успел искупаться в канале. Но главное, что все весело пообщались и разъехались по домам с новым опытом и десятками ярких фотографий.

ООО "Жилищная инициатива"

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