Гречка снова может подорожать в России
Предполагается, что рост цен достигнет пика в 2025 году
10 апреля 2024, 07:52, ИА Амител
Падение цен на гречку приведет к снижению площадей посевных, из-за чего производство снизится и цены снова пойдут вверх. Об этом сообщает Forbes.
В мае 2022 года средняя стоимость гречки достигла 144,2 рубля за килограмм, но уже в феврале 2024 года снизилась до 85,9 рубля. Заместитель председателя правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов отметил, что цены производителей продолжают падать из-за избыточного предложения. За год тонна гречки подешевела с 44 946 до 34 190 рублей.
Снижение рентабельности делает выращивание этой культуры менее привлекательным для аграриев, так как себестоимость производства постоянно растет. Директор по развитию "ЮниКрупа" Алексей Непоклонов указал, что затраты на крупу, технику и наемный труд увеличиваются, поэтому производители при текущих ценах могут даже работать в убыток.
Аналитики "АБ-Центра" прогнозируют, что в 2024 году начнется новый рост цен в магазинах, который достигнет пика в 2025 году. Глава центра Алексей Плугов напомнил, что многие производители крупы и гречихи имеют значительные долги, поэтому они не могут работать в убыток. По его мнению, через год розничные цены превысят 140 рублей за килограмм.
08:10:34 10-04-2024
капитализм
08:17:49 10-04-2024
Гречка подешевела, а рис взлетел для равновесия.
08:17:59 10-04-2024
Гречка сама не дорожает)), на нее поднимают цену соответствующие граждане
08:27:19 10-04-2024
Это рывок капитализма! Интересно как долго этот капитализм еще продержаться сможет?
09:01:55 10-04-2024
Тут на днях проскакивала новость, что производители яиц ноне получили рекордную прибыль. А нам рассказывают, что цены на яйца выросли из-за проблем и высокой покупательной способности) "Если в 2022 году девять крупнейших производителей яиц суммарно заработали 6,06 млрд рублей чистой прибыли, то в 2023-м — 15,46 млрд рублей". Но вы терпите, товарищи, времена сейчас трудные, надо всем сплотиться и потерпеть...
09:17:37 10-04-2024
А кто её ест, гречку? Она сгущает кровь и есть её можно раз в месяц
09:30:03 10-04-2024
Гость (09:17:37 10-04-2024) А кто её ест, гречку? Она сгущает кровь и есть её можно раз в жизни лучше не есть, от неё слепота и волосы на ладошках расти начинают
09:40:32 10-04-2024
Гость (09:17:37 10-04-2024) А кто её ест, гречку? Она сгущает кровь и есть её можно раз ... Ее едят те, у кого все с кровью нормально, и кому можно всё и каждый день.
09:46:25 10-04-2024
Гость (09:17:37 10-04-2024) А кто её ест, гречку? Она сгущает кровь и есть её можно раз ... Всё с точностью до наоборот. Есть даже знаменитая на весь мир противораковая диета доктора Ласкина на основе отварной гречки. Сгущают же кровь и делают её жирной все мясные продукты, продукты глубокой обработки, содержащие канцерогенное пальмовое масло, а также современный хлеб, напичканный этим самым маслом. Явный признак жирной густой крови - метаболический синдром, проще говоря, - вислопузость.
09:56:35 10-04-2024
Гость (09:17:37 10-04-2024) А кто её ест, гречку? Она сгущает кровь и есть её можно раз ... кровь сгущает обезвоживание, в первую очередь. водичку пейте в достаточном количестве
10:14:46 10-04-2024
Элен без ребят (09:56:35 10-04-2024) кровь сгущает обезвоживание, в первую очередь. водичку пейте... Воду имеет смысл пить только тогда, когда появляется чувство жажды и то понемногу. Миф о необходимости пить воду литрами придумали производители бутилированной воды. При её переизбытке в организме чрезмерно нагружаются сердечно-сосудистая, лимфатическая и выводные системы. При этом чрезмерно учащается сердцебиение. Вообще, пищеварение - это очень энергозатратное действие, буквально изнашивающее весь организм при переедании. Сейчас люди преждевременно массово мрут не от голода, а от переедания, буквально наедая себе неизлечимые болезни.
09:58:25 10-04-2024
Гость (09:17:37 10-04-2024) А кто её ест, гречку? Она сгущает кровь и есть её можно раз ... откуда вы это берете, а?
10:46:49 10-04-2024
Элен без ребят (09:58:25 10-04-2024) откуда вы это берете, а? ... да это старый неврастеник. он геморрой пупырчатым огурцом вылечил.
11:15:16 10-04-2024
Элен без ребят (09:58:25 10-04-2024) откуда вы это берете, а? ... Из научной литературы. А вы, видно только порнуху смотрите
11:27:00 10-04-2024
Гость (11:15:16 10-04-2024) Из научной литературы. А вы, видно только порнуху смотр... Мы научную порнуху смотрим.
10:43:24 10-04-2024
Гречка может подорожать только из-за вот таких безрассудных статей, которые каждую весну, уже лет 10, публикуют местные СМИ. Хватит разгонять ажиотаж, еще осенью писали, что запасы сырья на два года вперед, торговля (спрос) снижается, цены в магазинах идут вниз. ФАС нужно проверять не только производителей крупы, но и таких вот горе корреспондентов.
10:49:39 10-04-2024
все про гречку, да она по сравнению с другими крупами самая дешевая, пачка риса давно перевалила за сотку, а вчера мне понадобилась фасоль, зашла в машку - 166, в ярче нет совсем
11:54:43 10-04-2024
Кровь сгущает разнообразные новости и особо ретивые граждане своей глупостью))
12:08:31 10-04-2024
а уже писали -Аграрный край?