Гречка снова может подорожать в России

Предполагается, что рост цен достигнет пика в 2025 году

10 апреля 2024, 07:52, ИА Амител

Гречневая каша / Фото: pxhere.com

Падение цен на гречку приведет к снижению площадей посевных, из-за чего производство снизится и цены снова пойдут вверх. Об этом сообщает Forbes.

В мае 2022 года средняя стоимость гречки достигла 144,2 рубля за килограмм, но уже в феврале 2024 года снизилась до 85,9 рубля. Заместитель председателя правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов отметил, что цены производителей продолжают падать из-за избыточного предложения. За год тонна гречки подешевела с 44 946 до 34 190 рублей.

Снижение рентабельности делает выращивание этой культуры менее привлекательным для аграриев, так как себестоимость производства постоянно растет. Директор по развитию "ЮниКрупа" Алексей Непоклонов указал, что затраты на крупу, технику и наемный труд увеличиваются, поэтому производители при текущих ценах могут даже работать в убыток.

Аналитики "АБ-Центра" прогнозируют, что в 2024 году начнется новый рост цен в магазинах, который достигнет пика в 2025 году. Глава центра Алексей Плугов напомнил, что многие производители крупы и гречихи имеют значительные долги, поэтому они не могут работать в убыток. По его мнению, через год розничные цены превысят 140 рублей за килограмм.