И почему нужно осторожнее посещать пляжи и бассейны

27 июня 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KRbv6

Ноги. Пляж / Фото: istockphoto.com

Грибковые инфекции кожи, волос и ногтей чрезвычайно распространены. Чаще всего возбудителями являются дерматофиты – грибки трихофитон, эпидермофитон и микроспорум. Эти микроорганизмы вызывают похожие симптомы, но требуют различных методов лечения, что делает точную диагностику особенно важной.

Откуда берется грибок?

Летом проблема грибковых инфекций особенно актуальна – риск заражения значительно возрастает на пляжах и в открытых бассейнах. Высокая влажность, скученность людей и частое пренебрежение санитарными нормами в подобных местах создают благоприятные условия для распространения грибков. В эту же категорию попадают бани, сауны и хаммамы.

Соблюдение правил личной гигиены снижает вероятность заражения, но не исключает его полностью. В некоторых случаях для этого достаточно даже небольшой концентрации возбудителя – к примеру, если кожа не выполняет барьерную функцию или у человека ослаблен иммунитет.

Как понять, есть ли у человека грибковая инфекция?

Диагностика грибковых инфекций включает несколько методов. Наиболее распространенные из них – микроскопия и посев, однако они не всегда дают точные результаты. Более современный и точный метод – ПЦР-тест, который позволяет выявить ДНК грибков и точно определить возбудителя инфекции.

Для диагностики грибковых инфекций и выявления дерматофитов лаборатория "ЛабКвест" ввела исследование по методу ПЦР . Анализ проверяет наличие в биоматериале ДНК грибков трихофитон, эпидермофитон, микроспорум и позволяет определить причину инфекции всего за три-четыре дня. А "расшифровать" результаты анализов и определить дальнейшие медицинские действия поможет сервис "Доктор Q" . ("Доктор "Кью").

Адреса медицинских офисов лаборатории "ЛабКвест" в Барнауле:

Молодежная, 16;

Советская, 6.

Контакты:

8 (495) 139-82-62;

8 (800) 700-09-99.

АО "Лабквест"

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