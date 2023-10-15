Грибник нашел причудливый гриб в алтайском лесу
Оказалось, что его даже можно есть
15 октября 2023, 13:06, ИА Амител
Фото: "Грибы и грибники Алтайского края"
Житель Алтайского края отправился в лес за грибами и наткнулся на необычный экземпляр. Об этом он рассказал в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края".
Мужчина отметил, что собирался набрать немного брусники к зиме, но находка на земле очень заинтересовала его.
Оказалось, что этот гриб в народе называют ослиным ухом. В некоторых регионах России он занесен в Красную книгу, но в Алтайском крае сбор не запрещен.
Гриб не обладает ценными свойствами, но в свежем виде его можно есть.
14:28:13 15-10-2023
У ротора заросли этих ушей.
16:13:45 15-10-2023
Тоже мне новость. Их полно и в НСК И БАРНАУЛЕ. ПОЛЯНАМИ РАСТУТ.
17:24:31 15-10-2023
Между Зимарями и Черницким таких полно.
19:57:04 15-10-2023
Это случайно не 5 лет с конфискацией!? 8-)