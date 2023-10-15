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Грибник нашел причудливый гриб в алтайском лесу

Оказалось, что его даже можно есть

15 октября 2023, 13:06, ИА Амител

Фото: "Грибы и грибники Алтайского края"
Фото: "Грибы и грибники Алтайского края"

Житель Алтайского края отправился в лес за грибами и наткнулся на необычный экземпляр. Об этом он рассказал в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края".

Мужчина отметил, что собирался набрать немного брусники к зиме, но находка на земле очень заинтересовала его.

Оказалось, что этот гриб в народе называют ослиным ухом. В некоторых регионах России он занесен в Красную книгу, но в Алтайском крае сбор не запрещен.

Гриб не обладает ценными свойствами, но в свежем виде его можно есть.

Алтайский край грибной сезон

Комментарии 4

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Гость

14:28:13 15-10-2023

У ротора заросли этих ушей.

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Роман

16:13:45 15-10-2023

Тоже мне новость. Их полно и в НСК И БАРНАУЛЕ. ПОЛЯНАМИ РАСТУТ.

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Гость

17:24:31 15-10-2023

Между Зимарями и Черницким таких полно.

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Гость

19:57:04 15-10-2023

Это случайно не 5 лет с конфискацией!? 8-)

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