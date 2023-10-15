Грибник нашел причудливый гриб в алтайском лесу

Оказалось, что его даже можно есть

15 октября 2023, 13:06, ИА Амител

Фото: "Грибы и грибники Алтайского края"

Житель Алтайского края отправился в лес за грибами и наткнулся на необычный экземпляр. Об этом он рассказал в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края".

Мужчина отметил, что собирался набрать немного брусники к зиме, но находка на земле очень заинтересовала его.

Оказалось, что этот гриб в народе называют ослиным ухом. В некоторых регионах России он занесен в Красную книгу, но в Алтайском крае сбор не запрещен.

Гриб не обладает ценными свойствами, но в свежем виде его можно есть.