Григорий Лепс сделал предложение девушке, которая на 43 года моложе его
Эстрадный певец подарил новой возлюбленной кольцо за 30 млн рублей
17 июня 2024, 08:33, ИА Амител
Певец Григорий Лепс решил жениться на 18-летней студентке МГИМО Авроре Кибе, сообщает "Комсомольская правда".
61-летний певец уже сделал ей предложение, подарив кольцо Graff с внушительным бриллиантом минимум за 30 млн рублей.
Известно, что Лепс познакомился с девушкой через ее родителей. Мать Авроры не против союза, но вот сама избранница пока еще не решила.
"Честно говоря, не понимаем, зачем Грише эта свадьба, Аврора ведь такая юная. Но Лепсу этот роман пошел на пользу: он бросил пить, занялся спортом", – отметили друзья народного артиста.
В 2021 году Лепс развелся со своей супругой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. За годы совместной жизни пара родила троих детей.
08:50:29 17-06-2024
отношения отца и дочери, деньги выкачает с него и бросит
09:25:30 17-06-2024
Маша (08:50:29 17-06-2024) отношения отца и дочери, деньги выкачает с него и бросит... Скорее дедушки и внучки.
08:52:07 17-06-2024
Извращенец?
09:23:20 17-06-2024
Гость (08:52:07 17-06-2024) Извращенец?... Педофил.
09:10:25 17-06-2024
К старости хорохорятся, старый дед и молодая особа, с ним то понятно. На молодуху потянуло, а ей то это зачем? Пропитый старый грузин с прицепом.
09:25:08 17-06-2024
Гость (09:10:25 17-06-2024) К старости хорохорятся, старый дед и молодая особа, с ним то... А деньги? Это он мозги пропил, а она молодец. Надеюсь, жена не сильно расстроилась. Хотя 20 лет в браке...
09:15:24 17-06-2024
пельменезависимый?
09:21:21 17-06-2024
Брачный контракт составит и никакие деньги из него никто не выкачает. Можно только позавидовать возможности иметь роман с юными совершеннолетними девушками. Мужики поймут и не осудят, если конечно, они не Максим Галкин)
10:55:18 17-06-2024
ыть (09:21:21 17-06-2024) Брачный контракт составит и никакие деньги из него никто не ... А я прямо такая дура,что этот контракт подпишу?
Это ему нужен доступ к телу, но не мне мне.
09:26:36 17-06-2024
Симпатичная сиделка
09:33:51 17-06-2024
Ну это всё равно перебор. Но девочке удачи. Была такая модель, Марина Коновалова, с Березовским дружила с 16 лет. Качало бабло как торренты ) и небрежно к нему относилась. Ай да молодец. Вот выдержка из других источников:
— Марианна просто хамила ему в лицо, — вспоминал один из знакомых Березовского в интервью «Экспресс-газете». — Говорит: ты пообещал подарить «мерседес», так вот мне таких жалких подачек не надо - подумаешь, сто тысяч долларов, давай гони чего-нибудь посущественней. Я прямо обалдел. «Слушай, - спрашиваю, - тебе сколько лет?» - «Восемнадцать». - «Для восемнадцати лет вполне сойдет и какой-нибудь «ситроен» или «форд-фокус». И она так спокойно мне отвечает: «Если б я жила с тобой, тогда, конечно, подошел бы и «ситроен», потому что ты нормальный, здоровый мужик. А это - старый отвратительный еврей, которого все ненавидят. Ко мне ж после него никто не подойдет, поэтому надо отжать все по максимуму».
09:37:22 17-06-2024
Мужчины! Если вам 43, то возможно ваша будущая жена где-то рождается прямо сейчас. Женщины! Если вам 43, то возможно ваш будущий муж где-то рождается прямо сейчас
09:46:03 17-06-2024
Что за гадание на кофейной гуще???? Откуда инфа о цене кольца, да "минимум за 30 млн..." - сомнительная оценка!
09:54:04 17-06-2024
Так вроде у Лепса были длительные отношения с Юлией Барановской, у которой дети от Аршавина. Всё пропало?
10:12:32 17-06-2024
В кровати, хате и халате,
Покой находит обыватель,
А кто романтик, тот снует,
И в шестеренки ..рен сует
11:08:13 17-06-2024
Позорище для обоих.
11:44:31 17-06-2024
Гость (11:08:13 17-06-2024) Позорище для обоих.... Стыда не бойтесь, осуждений не будет. Есть границы, за которые осуждение не переходит; я могу предложить вам такое громадное содержание, что самые злые критики чужой нравственности должны будут замолчать и разинуть рты от удивления. © «Бесприданница» А. Н. Островский
23:24:12 17-06-2024
Если он ей нужен, никакие пересуды не помешают им жениться. Он в последний вагон спешит заскочить.Она, как жена Петросяна, обеспечить свою жизнь. "Седина в голову..." История стара, как мир