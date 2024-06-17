НОВОСТИКультура

Григорий Лепс сделал предложение девушке, которая на 43 года моложе его

Эстрадный певец подарил новой возлюбленной кольцо за 30 млн рублей

17 июня 2024, 08:33, ИА Амител

Григорий Лепс и Аврора Киба / Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Григорий Лепс и Аврора Киба / Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Певец Григорий Лепс решил жениться на 18-летней студентке МГИМО Авроре Кибе, сообщает "Комсомольская правда".

61-летний певец уже сделал ей предложение, подарив кольцо Graff с внушительным бриллиантом минимум за 30 млн рублей.

Известно, что Лепс познакомился с девушкой через ее родителей. Мать Авроры не против союза, но вот сама избранница пока еще не решила.

"Честно говоря, не понимаем, зачем Грише эта свадьба, Аврора ведь такая юная. Но Лепсу этот роман пошел на пользу: он бросил пить, занялся спортом", – отметили друзья народного артиста.

В 2021 году Лепс развелся со своей супругой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. За годы совместной жизни пара родила троих детей.

Шоу-бизнес

Комментарии 18

Avatar Picture
Маша

08:50:29 17-06-2024

отношения отца и дочери, деньги выкачает с него и бросит

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:25:30 17-06-2024

Маша (08:50:29 17-06-2024) отношения отца и дочери, деньги выкачает с него и бросит... Скорее дедушки и внучки.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:52:07 17-06-2024

Извращенец?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:23:20 17-06-2024

Гость (08:52:07 17-06-2024) Извращенец?... Педофил.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:10:25 17-06-2024

К старости хорохорятся, старый дед и молодая особа, с ним то понятно. На молодуху потянуло, а ей то это зачем? Пропитый старый грузин с прицепом.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:25:08 17-06-2024

Гость (09:10:25 17-06-2024) К старости хорохорятся, старый дед и молодая особа, с ним то... А деньги? Это он мозги пропил, а она молодец. Надеюсь, жена не сильно расстроилась. Хотя 20 лет в браке...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:15:24 17-06-2024

пельменезависимый?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ыть

09:21:21 17-06-2024

Брачный контракт составит и никакие деньги из него никто не выкачает. Можно только позавидовать возможности иметь роман с юными совершеннолетними девушками. Мужики поймут и не осудят, если конечно, они не Максим Галкин)

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Аврора

10:55:18 17-06-2024

ыть (09:21:21 17-06-2024) Брачный контракт составит и никакие деньги из него никто не ... А я прямо такая дура,что этот контракт подпишу?
Это ему нужен доступ к телу, но не мне мне.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:26:36 17-06-2024

Симпатичная сиделка

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:33:51 17-06-2024

Ну это всё равно перебор. Но девочке удачи. Была такая модель, Марина Коновалова, с Березовским дружила с 16 лет. Качало бабло как торренты ) и небрежно к нему относилась. Ай да молодец. Вот выдержка из других источников:
— Марианна просто хамила ему в лицо, — вспоминал один из знакомых Березовского в интервью «Экспресс-газете». — Говорит: ты пообещал подарить «мерседес», так вот мне таких жалких подачек не надо - подумаешь, сто тысяч долларов, давай гони чего-нибудь посущественней. Я прямо обалдел. «Слушай, - спрашиваю, - тебе сколько лет?» - «Восемнадцать». - «Для восемнадцати лет вполне сойдет и какой-нибудь «ситроен» или «форд-фокус». И она так спокойно мне отвечает: «Если б я жила с тобой, тогда, конечно, подошел бы и «ситроен», потому что ты нормальный, здоровый мужик. А это - старый отвратительный еврей, которого все ненавидят. Ко мне ж после него никто не подойдет, поэтому надо отжать все по максимуму».

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Чистые пруды

09:37:22 17-06-2024

Мужчины! Если вам 43, то возможно ваша будущая жена где-то рождается прямо сейчас. Женщины! Если вам 43, то возможно ваш будущий муж где-то рождается прямо сейчас

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:46:03 17-06-2024

Что за гадание на кофейной гуще???? Откуда инфа о цене кольца, да "минимум за 30 млн..." - сомнительная оценка!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:54:04 17-06-2024

Так вроде у Лепса были длительные отношения с Юлией Барановской, у которой дети от Аршавина. Всё пропало?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:12:32 17-06-2024

В кровати, хате и халате,
Покой находит обыватель,
А кто романтик, тот снует,
И в шестеренки ..рен сует

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:08:13 17-06-2024

Позорище для обоих.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:44:31 17-06-2024

Гость (11:08:13 17-06-2024) Позорище для обоих.... Стыда не бойтесь, осуждений не будет. Есть границы, за которые осуждение не переходит; я могу предложить вам такое громадное содержание, что самые злые критики чужой нравственности должны будут замолчать и разинуть рты от удивления. © «Бесприданница» А. Н. Островский

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алёнка

23:24:12 17-06-2024

Если он ей нужен, никакие пересуды не помешают им жениться. Он в последний вагон спешит заскочить.Она, как жена Петросяна, обеспечить свою жизнь. "Седина в голову..." История стара, как мир

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров