Григорий Лепс сделал предложение девушке, которая на 43 года моложе его

Эстрадный певец подарил новой возлюбленной кольцо за 30 млн рублей

17 июня 2024, 08:33, ИА Амител

Григорий Лепс и Аврора Киба / Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Певец Григорий Лепс решил жениться на 18-летней студентке МГИМО Авроре Кибе, сообщает "Комсомольская правда".

61-летний певец уже сделал ей предложение, подарив кольцо Graff с внушительным бриллиантом минимум за 30 млн рублей.

Известно, что Лепс познакомился с девушкой через ее родителей. Мать Авроры не против союза, но вот сама избранница пока еще не решила.

"Честно говоря, не понимаем, зачем Грише эта свадьба, Аврора ведь такая юная. Но Лепсу этот роман пошел на пользу: он бросил пить, занялся спортом", – отметили друзья народного артиста.

В 2021 году Лепс развелся со своей супругой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. За годы совместной жизни пара родила троих детей.