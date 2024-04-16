Гросси назвал реальной ядерную аварию на Запорожской АЭС
Он призвал не проявлять самоуспокоенность и сделать все возможное для минимизации риска
16 апреля 2024, 09:42, ИА Амител
Риск ядерной аварии на Запорожской АЭС остается реальным, несмотря на перевод всех энергоблоков в режим холодного останова. Как сообщает ТАСС, об этом в ходе своего выступления перед Совбезом ООН заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
По его словам, потенциальная опасность крупной ядерной аварии остается. Он призвал не проявлять самоуспокоенность и сделать все возможное для минимизации риска.
С сентября 2022 года все блоки Запорожской АЭС остановлены, оборудование обслуживается в соответствии с регламентами и контролем радиационной безопасности. В связи с окончанием отопительного сезона четвертый энергоблок станции также переведен в режим "холодного останова".
Украинские войска несколько раз атаковали ЗАЭС с помощью дронов, вызывая повреждения оборудования и травмы у персонала.
10:28:12 16-04-2024
Украинские войска несколько раз атаковали ЗАЭС с помощью дронов --- потому что если рванет, накроет юго-восток, им на него пофиг, там все русские
10:47:03 16-04-2024
Гость (10:28:12 16-04-2024) Украинские войска несколько раз атаковали ЗАЭС с помощью дро... накроет того на кого будет ветер - то есть это может быть кто угодно
а достанет до того какой силы будет ветер. Может например накрыть радиоактивным дождем испанию, португалию, париж, берлин итд итп
10:58:53 16-04-2024
Гость (10:47:03 16-04-2024) накроет того на кого будет ветер - то есть это может быть кт... испанию, португалию, париж, берлин -- может, но очень небольшая вероятность, от Чернобыля никого не накрыло, даже до РФ не дошло
10:32:57 16-04-2024
А вот откуда идёт опасность, кто обстреливает эту АЭС он так и не озвучил."Сделать всё возможное".А вот что именно и в каком направлении не сказал.Извените.но в данном случае единственное что приходит на ум в отношении его :"Д,Б".Трусливый.Хоть и большого ранга.
10:49:13 16-04-2024
кто обстреливает АЭС --- а кто может обстреливать АЭС, на которой находятся российские военные, может ИГИЛ?
14:11:08 16-04-2024
Гость (10:49:13 16-04-2024) кто обстреливает АЭС --- а кто может обстреливать АЭС, на ко... победители расскажут "правду" кто это сделал