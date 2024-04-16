Гросси назвал реальной ядерную аварию на Запорожской АЭС

Он призвал не проявлять самоуспокоенность и сделать все возможное для минимизации риска

16 апреля 2024, 09:42, ИА Амител

Атомная станция / Фото: pixabay.com

Риск ядерной аварии на Запорожской АЭС остается реальным, несмотря на перевод всех энергоблоков в режим холодного останова. Как сообщает ТАСС, об этом в ходе своего выступления перед Совбезом ООН заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, потенциальная опасность крупной ядерной аварии остается. Он призвал не проявлять самоуспокоенность и сделать все возможное для минимизации риска.

С сентября 2022 года все блоки Запорожской АЭС остановлены, оборудование обслуживается в соответствии с регламентами и контролем радиационной безопасности. В связи с окончанием отопительного сезона четвертый энергоблок станции также переведен в режим "холодного останова".

Украинские войска несколько раз атаковали ЗАЭС с помощью дронов, вызывая повреждения оборудования и травмы у персонала.