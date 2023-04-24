Гроза. О погоде в Алтайском крае 24 апреля

В некоторых районах края возможны осадки, но уже не снег

24 апреля 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае новая рабочая неделя начнётся с дождей. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По данным синоптиков, в регионе температура воздуха составит +13...+18 градусов, местами по югу до +23. По западу небольшой, местами умеренный дождь, возможна гроза.

Ветер южный, 10-15 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +16...+18 градусов. Небольшой дождь ожидается в конце дня.

Ветер южный, 10-15 м/с.