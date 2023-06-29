К среде, 5 июля, в регионе установится жара

29 июня 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Дожди небольшой и умеренной интенсивности пройдут на большей части территории Алтайского края 30 июня. Местами они будут сопровождаться грозами, выпадением града и усилением ветра до 15-18 метров в секунду. Об этом amic.ru рассказала синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"В ночь на пятницу столбики термометров покажут +11...+16°С, в предгорьях будет прохладнее – там до +6°С. Днем воздух прогреется до +20...+25°С", – сообщила синоптик.

Кратковременные дожди с грозами пройдут и в выходные, 1 и 2 июля, но они будут локальными. Наиболее вероятны осадки в восточных и южных районах. В ночь на субботу и воскресенье ожидается от +7 до +14°С. Днем 1 июля синоптики обещают от 19 до +24°С, 2-го числа – от +22 до +27°С.

"В первой половине новой недели в Алтайском крае установится погода без существенных осадков, а температура начнет расти. Ночью будет от +13 до +18°С. В понедельник воздух прогреется до +23...+28°С, а к среде потеплеет до +26...+32°С", – рассказала Наталия Кобякова.