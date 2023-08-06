Грозы, град и 30-градусная жара. О погоде в Алтайском крае 6 августа
Местами прогнозируется сильный ветер
06 августа 2023, 06:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае 6 августа будет жарко и местами дождливо, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Температура воздуха в этот день составит +25...+30 градусов. При этом в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер подует северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, а при грозах порывы местами будут достигать 20 м/с.
В Барнауле термометры покажут +25...+27 градусов. В конце дня кратковременный дождь, также возможна гроза. Скорость ветра – до 8 м/с.
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