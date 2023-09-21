Грозы и тепло. О погоде в Алтайском крае 21 сентября

В Барнауле осадков не ожидается

21 сентября 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае ожидаются осадки, но при этом будет тепло, рассказали в региональном Гидрометцентре.

В регионе температура воздуха составит от +18 до +23 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман.

Ветер южный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от +19 до +21 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман.

Ветер южный, 2-7 метров в секунду.