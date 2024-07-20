Грозы и туманы. О погоде в Алтайском крае 20 июля

В Барнауле осадков не ожидается

20 июля 2024, 06:05, ИА Амител

Алтайский край в субботу продолжит заливать дождями. Об этом сообщили в региональном ЦГМС.

Температура воздуха по региону составит +23...+28 градусов. В южных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами ливни. В утренние часы местами туман.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +26 до +28 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.