Грозы, ливни, град. О погоде в Алтайском крае днем 1 июля
Дневная температура составит от +22 до +27 градусов
01 июля 2025, 06:03, ИА Амител
Дождь в Барнауле / Фото Екатерина Смолихина / Amic.ru
Кратковременные дожди, грозы, ливни и град ожидаются на большей части территории Алтайского края. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Дневная температура составит от +22 до +27 градусов. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с, при грозах шквалы до 23м/с.
В Барнауле от +23 до +25 градусов. Кратковременный дождь, во второй половине дня гроза, возможен град. В утренние часы возможен туман. Ветер юго-западный 6-11 м/с.
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