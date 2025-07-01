Грозы, ливни, град. О погоде в Алтайском крае днем 1 июля

Дневная температура составит от +22 до +27 градусов

01 июля 2025, 06:03, ИА Амител

Дождь в Барнауле / Фото Екатерина Смолихина / Amic.ru

Кратковременные дожди, грозы, ливни и град ожидаются на большей части территории Алтайского края. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Дневная температура составит от +22 до +27 градусов. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с, при грозах шквалы до 23м/с.

В Барнауле от +23 до +25 градусов. Кратковременный дождь, во второй половине дня гроза, возможен град. В утренние часы возможен туман. Ветер юго-западный 6-11 м/с.