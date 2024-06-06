Грозы, ливни и сильный ветер ожидаются в Алтайском крае в ближайшие дни

Водителям и пешеходам напомнили о правилах поведения в непогоду

06 июня 2024, 14:03, ИА Амител

Тучи / Фото: pxhere.com/ru/photo/942173

В Алтайском крае в ближайшие дни ожидается серьезная непогода. Об этом рассказали в региональном МЧС.

По данным синоптиков, во второй половине дня 6 июня и в дневное время 7 и 8 июня ожидаются дожди, местами грозы, при грозах сильные ливневые дожди, град, шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с.

Во время сильного ветра лучше переждать непогоду в капитальном строении. При нахождении дома закройте окна. На улице обходите рекламные щиты и не прячьтесь под деревьями. Около стен домов возможно падение элементов конструкций зданий.

Во время грозы постарайтесь припарковаться.