Грозы продолжаются. О погоде в Алтайском крае 19 июля

В Барнауле также возможны дожди

19 июля 2024, 06:00, ИА Амител

Тучи / Фото: pxhere.com/ru/photo/778492

В Алтайском крае продолжается период дождей. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит +24...+29 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +24...+26 градусов. В конце дня кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с.