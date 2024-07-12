Грозы в +30. О погоде в Алтайском крае 12 июля
Местами ожидаются осадки
12 июля 2024, 06:01, ИА Амител
Грозовые тучи / Фото: xhere.com/ru/photo/36423
В Алтайском крае синоптики прогнозируют жару и дожди. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
Температура воздуха в регионе составит от +25 до +30 градусов. Преимущественно без осадков, по северу и востоку местами небольшие дожди, возможны грозы. В утренние часы местами туман.
Ветер западный с переходом на северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут +25...+27 градусов. Осадков не ожидается.
Ветер западный с переходом на северо-восточный, 2-7 м/с.
12:48:50 12-07-2024
Снова синоптики не угадали! По второму каналу без дождиков на 12.07.2024 вчера передали!!!!!!!!!!
14:56:33 12-07-2024
В Барнауле столбики термометров покажут +25...+27 градусов. Осадков не ожидается.
И опять синоптики не угадали. В Центральном районе льёт дождина