Группа из пяти человек пыталась вывезти из России цезий-137
За килограмм опасного вещества они готовы были заплатить 3,5 млн долларов
23 июня 2023, 15:32, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Сотрудники ФСБ задержали пятерых человек, которые пытались вывезти из России цезий-137. Как заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, их действия координировал гражданин Украины.
Отмечается, что злоумышленники пытались купить опасное вещество в обход законодательных запретов. Заплатить за товар они были готовы 3,5 млн долларов.
Возбуждены уголовные дела по статье 220 "Незаконное обращение с радиоактивными веществами" и статье 30, статье 226.1 "Приготовление к контрабанде радиоактивных веществ".
Задержанные дают показания.
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