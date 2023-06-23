Группа из пяти человек пыталась вывезти из России цезий-137

За килограмм опасного вещества они готовы были заплатить 3,5 млн долларов

23 июня 2023, 15:32, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Сотрудники ФСБ задержали пятерых человек, которые пытались вывезти из России цезий-137. Как заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, их действия координировал гражданин Украины.

Отмечается, что злоумышленники пытались купить опасное вещество в обход законодательных запретов. Заплатить за товар они были готовы 3,5 млн долларов.

Возбуждены уголовные дела по статье 220 "Незаконное обращение с радиоактивными веществами" и статье 30, статье 226.1 "Приготовление к контрабанде радиоактивных веществ".

Задержанные дают показания.