Группа "Комната культуры" выступила на барнаульском Арбате. Видео
Жители и гости города могли посмотреть концерт бесплатно
15 июля 2024, 07:00, ИА Амител
14 июля в Барнауле на Мало-Тобольской состоялся итоговый концерт музыкальной школы Rock School. Хедлайнером фестиваля стала известная группа "Комната культуры".
Всего на открытой сцене, подойти к которой гости могли бесплатно, выступили 13 коллективов, основанных в музыкальной школе.
Группа "Комната культуры" представила барнаульцам свою новую песню.
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