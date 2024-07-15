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Группа "Комната культуры" выступила на барнаульском Арбате. Видео

Жители и гости города могли посмотреть концерт бесплатно

15 июля 2024, 07:00, ИА Амител

14 июля в Барнауле на Мало-Тобольской состоялся итоговый концерт музыкальной школы Rock School. Хедлайнером фестиваля стала известная группа "Комната культуры".

Всего на открытой сцене, подойти к которой гости могли бесплатно, выступили 13 коллективов, основанных в музыкальной школе.

Группа "Комната культуры" представила барнаульцам свою новую песню.

Барнаул музыка

Комментарии 3

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Гость

07:53:19 15-07-2024

На Аул-Арбате ?

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гость

09:33:52 15-07-2024

бездарей пиарят

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Гость

09:40:36 15-07-2024

Душевно поют

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